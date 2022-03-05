Арктические мотострелки Северного флота отработали стрельбу из 120-мм миномётов «Сани»

На полигоне отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота в Кандалакшском районе Мурманской области прошли плановые боевые тренировки миномётчиков.

Огневые тренировки организованы как в дневное, так и в ночное время. На них военнослужащие выполняют упражнения учебных стрельб из буксируемого минометного комплекса калибра 120 мм «Сани». В ходе мероприятий мотострелки отрабатывали нормативы по подготовке миномётов к стрельбе, обнаружению целей и корректированию огня, а также по организации связи между расчётами.

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках мероприятий боевой подготовки был проведён конкурс на лучший миномётный расчёт, который должен быстрее и точнее других поразить мишени на расстоянии от 1000 до 1500 метров, имитирующих технику и живую силу противника. Также подразделения миномётчиков выполняли нормативы по вождению автомобилей «Урал» по специальной трассе с различными препятствиями.

В тренировках миномётчиков приняли участие более 100 военнослужащих. Было задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12411691@egNews