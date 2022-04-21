Арктические мотострелки Северного флота приняли участие в учении с боевой стрельбой

На военном полигоне в районе посёлка Алакуртти прошло батальонное тактическое учение с военнослужащими отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

В ходе учения подразделения арктических мотострелков отработали нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, совершили марш в назначенные районы, попутно преодолевая условно заражённые участки местности и отражая нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

В рамках учения военнослужащие отработали подготовку и переход в наступление из положения непосредственного соприкосновения с противником.

С помощью многофункционального беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» арктические мотострелки выполнили задачи воздушной разведки, обнаружения целей и корректировки огня. По данным БПЛА командиры осуществляли планирование и корректировку артиллерийских ударов для самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» а также выполняли координацию действий войск.

На учении были отработаны слаженные действия военнослужащих при ведении огня из стрелкового оружия, гранатометов РПГ-7 АГС-17, ПЗРК «Игла», боевых машин, по целям, имитирующих бронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника на расстоянии от 100 до 3000 метров.

В условиях приближенных к боевым, зенитчики с помощью переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» уничтожили мишени, имитирующие ударные беспилотные летательные аппараты противника.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, батальонное тактическое учение прошло под руководством командира отдельной арктической мотострелковой бригады полковника Александра Безбородова, который отметил уверенные практические действия подчинённых и слаженность подразделений при подготовке к ведению наступательного боя.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12418237@egNews