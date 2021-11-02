Арктические мотострелки Северного флота проходят ревакцинацию

В отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота, дислоцированной в селе Алакуртти проходит плановая ревакцинация личного состава против новой коронавирусной инфекции. Также прививку получают гражданские служащие соединения и члены семей военнослужащих.

Медицинский пункт арктической бригады самое востребованное медицинское учреждение в населённом пункте, особенно во время прививочной кампании. Вакцинация и ревакцинация проходят здесь в плановом порядке. Ежедневно прививку двухкомпонентной отечественной вакциной «Спутник-V» получают около 100 военнослужащих и гражданских лиц после первичного осмотра врачом.

Благодаря своевременной вакцинации и ревакцинации у военнослужащих появился коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Случаи заболевания арктических мотострелков отмечаются крайне редко, и все они проходят в лёгкой форме, не требующей лечения в стационаре, сообщает пресс-служба СФ.