Арктические мотострелки Северного флота совершенствуют огневую подготовку

На полигоне арктической бригады армейского корпуса Северного флота близ поселка Алакуртти Мурманской области прошли занятия по огневой подготовке с разведывательными подразделениями соединения.

Арктические разведчики отработали учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения в условиях Крайнего Севера.

Военнослужащие отработали ведения огня из штатного оружия по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Снайперы совершенствовали навыки разведки целей и определения дальности до них, ведение прицельного огня из винтовок в различных условиях, а также корректировки огня с применением приборов наблюдения и прицеливания. Старшие групп учились оценивать обстановку и правильно принимать решение в условиях ограниченного времени.

Часть разведчиков мотострелковой бригады провела тренировку по армейской тактической стрельбе, в ходе которой было отработано ведение огня из пистолета Макарова и автомата Калашникова по мишеням с различных дистанций. Также мотострелки выполнили нормативы по эвакуации условно раненных военнослужащих с поля боя с применением собачьих упряжек и оказанию медицинской помощи в полевых условиях.

Как сообщает пресс-служба СФ, выполнение поставленных задач в условиях Крайнего Севера и Арктики является отличительной особенностью подразделений береговых войск Северного флота. Особое внимание уделяется подготовке военнослужащих к действиям при низких температурах, глубоком снежном покрове, сильном ветре и полярной ночи.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12399173@egNews