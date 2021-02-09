Арктические мотострелки Северного флота выполнили боевые стрельбы в составе отделений

Подразделения отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота выполнили боевые стрельбы из различных видов стрелкового оружия и гранатомётов в составе отделений. Тренировки прошли на военном полигоне соединения в районе посёлка Алакуртти Кандалакшского района. В них приняли участие более 500 военнослужащих.

Арктические мотострелки отработали учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки не только в составе отделений, но и экипажей боевых машин. В ходе тренировок основное внимание командиров было уделено совершенствованию навыков применения личным составом штатного вооружения и военной техники в условиях Крайнего Севера и Арктики.

Мотострелки и наводчики боевых машин отработали ведение огня из гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов, снайперских винтовок СВД и вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, боевая стрельба является завершающим этапом боевого слаживания и огневой выучки отделения. В ходе неё также осуществляется дальнейшее совершенствование навыков командиров отделений в организации и управлении огнём.