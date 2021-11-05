Арктические разведчики провели соревнования накануне профессионального праздника

Разведчики отдельной арктической мотострелковой бригады в преддверии своего профессионального праздника - Дня военного разведчика провели соревнования по профессиональному мастерству.

Разведывательные подразделения отработали задачи маскировки на местности, захват автомобиля условного противника, взятие пленного «языка» и скрытный отход к своим силам.

Также команды состязались на полосе препятствий «тропа разведчика». С вооружением, в боевой экипировке и средствами имитации военнослужащие преодолевали на время 22 препятствия: как кирпичная стена с проломом, полуразрушенное здание, фасад двухэтажного деревянного здания, динамическая стена, перекрытый участок хода сообщений, проволочный забор на высоких кольях, участок наклонной лестницы. Между препятствиями разведчики отработали норматив по связи, РХБЗ и «уничтожили» внезапно возникшего «противника».

Завершающим этапом соревнований стало совершение марш броска на 10 километров в полной экипировке и личным оружием, с прохождением зараженных участков местности и отработкой нападения диверсионных групп.

Соревнования проводились между штатными разведывательными подразделениями арктической бригады. В них приняли участие около 100 военнослужащих.

Разведчиков Северного флота поздравил с профессиональным праздником командующий флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что разведка во все времена имела первостепенное значение для планирования любой военной операции и важнейшей составляющей её успеха. Командующий флотом пожелал разведчикам успехов в профессиональной деятельности и постоянного совершенствования своего мастерства.

Как сообщает пресс-служба СФ, в основу праздника – Дня военного разведчика – положена дата 5 ноября 1918 года, когда в составе Полевого штаба Реввоенсовета Советской Республики было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов Красной армии. В 1953 году после многих переименований оно получило название Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых сил СССР.

12 октября 2000 года приказом министра обороны Российской Федерации маршала Игоря Сергеева был введён профессиональный праздник «День военного разведчика» который продолжили отмечать в день образования ГРУ СССР – 5 ноября.

Указом Президента Российской Федерации №549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации» День военного разведчика был включён в перечень официальных государственных праздников России.