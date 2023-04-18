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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.23 14:45

Арктические студенческие игры: более 100 заполярных студентов состязались в сдаче норм ГТО

В Легкоатлетическом манеже Мурманска состоялся региональный этап фестиваля ВФСК ГТО «Арктические студенческие игры» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и студентов образовательных организаций высшего образования Кольского Заполярья.

В рамках мероприятия также состоялись областные соревнования по многоборью и легкоатлетическому двоеборью ВФСК ГТО 59 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования Мурманской области.  

В физкультурном мероприятии приняли участие 111 человек в составе 13 команд из Мурманска, Мончегорска, Полярных Зорь и Кандалакшского района. В соревновательную программу вошли бег на 100, 2000 и 3000 метров, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье и плавание.

Как сообщает региональное Министерство спорта, на торжественной церемонии награждения серебряный призер летних Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике и посол ГТО Мурманской области Лариса Круглова поблагодарила студентов и обучающихся за активное участие в фестивале и пожелала не останавливаться на достигнутых результатах, а идти только вперед.

Молодые спортсмены показали высокий уровень подготовки и отлично справились со сдачей нормативов. Победители и призёры в личном и командном зачётах были награждены медалями, призами, грамотами и сувенирной продукцией от официальных лицензиатов ВФСК «ГТО» – «ДИАЛОГ-КОНВЕРСИЯ» и «ART LOGIC».

Подробная информация о результатах соревнований опубликована на сайте Центра спортивной подготовки Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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