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Мурманская область. Арктика (16+)23.08.23 17:30

Арктические сувениры будут представлены в регионах России

Комитет по туризму Мурманской области подписал соглашение с «РТК «Сувениры регионов», направленное на развитие и продвижение сувенирной продукции, производимой в Мурманской области, в регионе и за его пределами.

Сувенирная продукция является важной составляющей туристского продукта. Сувенир является рекламой региона для потенциальных туристов и ярким воспоминанием о поездке у тех, кто уже посетил область. Сувениры популяризируют местные достопримечательности, способствуют возрождению традиционных промыслов и обеспечивают занятость населения.

Региональный комитет по туризму будет предоставлять «РТК «Сувениры регионов» информацию о сувенирной продукции, прошедшей конкурсный отбор для дальнейшего взаимодействия компании с мастерами.

В 2024 году представитель «РТК «Сувениры регионов» будет участвовать в жюри конкурса «Сувенир года. Артика».

«Второй год подряд комитет по туризму совместно с Туристским информационным центром Мурманской области» проводит конкурс «Сувенир года. Арктика». Для продвижения местной сувенирной продукции арктической тематики и в целях поощрения призеров конкурса мы будем взаимодействовать с «РТК «Сувениры регионов». Компания обладает широкой сетью представительств во многих регионах России, следовательно, жители других субъектов Российской Федерации смогут ознакомиться со спецификой Мурманской области, приобретая наши сувениры. Это положительно повлияет на их желание посетить наш регион и увидеть своими глазами землю, которая вдохновляет мастеров на создание сувениров, отражающих местную специфику», - отметил и.о. председателя комитета по туризму Максим Бугаев.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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