«Арктические» танки Т-80БВМ Северного флота задействовали в контрольных стрельбах на полигоне под Печенгой

Военнослужащие танкового батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота провели контрольные стрельбы на полигоне в Печенгском районе Мурманской области. На занятия по огневой подготовке было привлечено более 80 военнослужащих и более 10 единиц «арктических» танков Т-80БВМ.

Танкисты отработали ведение огня из 125-мм танковой пушки штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим различные наземные цели: танки, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомёт.

Танкисты вели огонь по мишеням во время движения на расстоянии до 2000 метров. Также военнослужащие отработали стрельбу из крупнокалиберного пулемета «Корд» по наземным и воздушным целям.

По условию выполнения упражнения каждому экипажу выдавали по три штатных артиллерийских выстрела, а также 35 патронов к крупнокалиберному пулемёту.

В ходе стрельб танковые экипажи отработали нормативы по загрузке боеприпасов, переводу боевых машин из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатных пулеметов ПКТ и «Корд».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, особое внимание в ходе занятия уделялось слаженности действий экипажей «арктических» танков.

Полученные навыки ведения прицельного огня танкисты Северного флота отточат в ходе предстоящих ротных тактических учений.

Танк Т-80БВМ оснащён газотурбинным двигателем, адаптированным для эксплуатации в суровых климатических условиях Крайнего Севера и Арктики, поэтому он получил название «арктический». Он обладает высокими эксплуатационными и боевыми характеристиками, оснащён современным вооружением. Танковый батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота был полностью перевооружён на эти машины в 2019 году.