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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.22 09:30

Арктические туристические тренды представят на форуме «Путешествуй!» в Москве

«Уникальный отдых, не выезжая из страны» — так называется одна из сессий деловой программы Российского туристического форума «Путешествуй!», который пройдёт с 4 по 7 августа в Москве на ВДНХ.

Представители туристической индустрии, блогеры и путешественники обсудят актуальные туристические тренды и проведут презентацию набирающих популярность дорог и новых маршрутов. Модератором сессии выступит руководитель направления аналитики и развития программы «Больше, чем путешествие» АНО «Россия – страна возможностей», продюсер киберпутеводителя «Это моя земля» Андрей Сулейков.

В экспертный состав сессии входят: Юлия Акимова — руководитель Мультимедиа отдела «Russia Beyond»; Игорь Шпиленок — фотограф-натуралист, писатель, путешественник, член Международной лиги природоохранных фотографов и Союза фотографов дикой природы России, первый директор заповедника «Брянский лес»; Денис Заболотный — генеральный директор Центра туризма «Абрау-Дюрсо»; Денис Мальцев — заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области.

Наряду с деловой программой на форуме организована и программа для посетителей: на выставке можно будет посмотреть автодома и прицепы для автопутешествий, пообщаться с экспертами и послушать тревел-стендапы путешественников.

На форуме свои туристические возможности представят Санкт-Петербург, Пермь и Великий Новгород, Тульская, Владимирская, Псковская, Мурманская, Оренбургская, Воронежская области, Краснодарский край и Республика Коми, сообщает комитет по туризму Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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