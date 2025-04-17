«Арктические зарисовки» состоятся в рамках семейного клуба выходного дня «Вместе в музей»

Мурманский областной художественный музей приглашает на мероприятие с мастер-классом «Арктические зарисовки». Оно состоится в Культурно-выставочном центре Русского музея 19 апреля в 13.00

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, тематическое мероприятие проходит на выставке «Вдохновленные Арктикой». Участники мероприятия узнают об освоении Арктики с помощью живописных полотен, графических работ, личных предметов. Мир Арктики откроется вам не только с исследовательской стороны, но и с художественной - кто были первыми творцами, показавшими миру бесконечные льды. Посетители узнают о том, бывает ли снег идеально белым? Зачем профессиональные художники отправлялись на Север?

На все эти вопросы будут даны ответы на мероприятии. В завершение встречи состоится мастер-класс «Белый медведь» в технике «Пастель».

Встреча пройдёт в рамках семейного клуба выходного дня «Вместе в музей». (6+)

Информация и запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457270121%2Fwall-11742142_24291