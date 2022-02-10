Арктические ЗРК «Тор» Северного флота отразили нападение с воздуха на учении в Мурманской области

На военном полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота в Печенгском районе состоялась тренировка с боевыми расчётами зенитного ракетного комплекса «Тор-М2ДТ» на базе двухзвенного вездехода «Витязь».

Военнослужащие совершили марш по бездорожью в назначенный район и отработали развертывание комплексов на боевых позициях.

Экипажи ЗРК провели мероприятия по их переводу в различные степени боевой готовности. После отработки учебно-боевых задач, дивизион выполнил норматив по сворачиванию со сменой боевой позиции.

В ходе тренировки каждый экипаж был оценён по развертыванию данных установок на время и по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, в мероприятии было задействовано 5 единиц военной техники.

Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» поступили на вооружение мотострелковой бригады Северного флота в 2019 году. Комплексы полностью адаптированы под условия базирования в Арктике и способны автономно вести боевые действия без привязки к системам жизнеобеспечения и энергопитания

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12408085@egNews