«Арктический берег» стал уже традиционным событием. Он – ещё одно подтверждение того, как здорово жить на Севере», - вице-губернатор Елена Дягилева поздравила выпускников региона

Заместитель губернатора Елена Дягилева поздравила выпускников на фестивале «Арктический берег» от имени главы региона Андрея Чибиса и всего правительства Мурманской области.

«Мы вами очень гордимся! И желаем, чтобы все мечты, которые вы сегодня написали на бортах белых корабликов, загадали, глядя как зажигается маяк, обязательно сбылись! Мы в вас верим! Но главное, чтобы в вас всегда была вера в самих себя. И, конечно, вы всегда можете рассчитывать на то, что родной берег, Мурманская область, готов принять вас с распростертыми объятиями», – обратилась вице-губернатор к юным северянам.

На Поморской набережной собрались порядка 3500 школьников практически из всех муниципалитетов Мурманской области: от Кандалакши до Кольского района, от заполярной столицы до столицы Северного флота. В рамках мероприятия для выпускников 9-х и 11-х классов была организована масштабная праздничная программа.

Символом фестиваля «Арктический берег» вновь стал бумажный кораблик, собранный в технике оригами, как символ того, что судьба ребят теперь в их руках.

Для выпускников установили красочные фотозоны, а также была организована работа тематических площадок, в том числе школа диджеинга, зона отдыха с пуфами и зарядными устройствами для смартфонов, пространство виртуальной реальности. Музыкальным подарком для юных северян стало выступление Просто Леры и Xolidayboy.

По сложившейся на первом фестивале традиции выпускники вновь написали свои мечты и пожелания на белых корабликах, запустив их в специальном бассейне. Ещё один символ «Арктического берега» – белоснежные яхты класса «Луч» украсили акваторию Кольского залива. Правили парусами спортсмены Федерации парусного спорта Мурманской области.

Новым пространством фестиваля стала профориентационная площадка «Куда пойти учиться», организованная Министерством образования и науки. На ней выпускники смогли узнать об образовательных возможностях, которые дают колледжи региона и Мурманский арктический университет. В том числе на площадке был представлен проект «Профессионалитет», который реализуется в регионе в трёх образовательных кластерах: «Образование на Мурманске», «Ковдорский», «Север и туризм». Задать вопросы о востребованных специальностях и процессе поступления участники фестиваля могли представителям Центра опережающий профессиональной подготовки, студентам и сотрудникам колледжей и МАУ. Эта площадка стала одной из самых популярных у выпускников: ребята с удовольствием общались со вчерашними школьниками, выбравшими для обучения учреждения образования в Мурманской области, принимали участие в шуточной лотерее, определяя верно ли они сделали выбор профессии и мастер-классах от команды студентов и педагогов.

«Арктический берег» стал уже традиционным событием. Он – ещё одно подтверждение того, как здорово жить на Севере. В этом году на фестивале появились дополнительные площадки. Например, пространство «Куда пойти учиться?», где ребят встречали такие же улыбчивые, талантливые, разносторонние молодые люди и девушки. Студенты на своём примере рассказали о том, как на Севере можно и нужно учиться. Уверена, многие участники «Арктического берега» сделают свой выбор в пользу учебных заведений Мурманской области, выучатся, останутся в родном регионе и будут работать для его развития и процветания», – подчеркнула Елена Дягилева.

Также всем выпускникам организаторы подготовили подарки на память – уютные пледы в цветовой гамме мероприятия, вкусную выпечку и чай.

Фото: https://gov-murman.ru