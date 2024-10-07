Арктический буксир-спасатель «Узон», построенный по заказу ФГБУ «Морспасслужба», отправился на ходовые испытания

Буксирно-спасательное судно ледового класса «Узон» с Окской судоверфи отправилось к месту проведения ходовых испытаний на Горьковском водохранилище.

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, арктический буксир-спасатель «Узон» входит в серию из пяти арктических буксиров-спасателей проекта NE025, строящихся на Окской судоверфи по заказу ФГБУ «Морспасслужба». Уже в этом году первые два судна пополнят флот Мурманского филиала учреждения.

Суда проекта NE025 имеют широкий круг применения: от патрулирования и буксировки до оказания помощи при тушении пожаров и доставки средств ликвидации разливов нефтепродуктов. Наличие таких буксиров обеспечит необходимый уровень безопасности мореплавания, а также аварийно-спасательную готовность на акваториях северных портов. Строительство судов ведётся в рамках федерального проекта «Северный морской путь».

Основные характеристики буксира: длина — 29 метров, ширина — 10, осадка — 3,20 метра, максимальная мощность главных двигателей — 2х746 кВт, экипаж — 8 человек. Класс судна: KM* Arc4 (hull, machinery) R1 AUT3 FF3WS Tug.

Фото: https://morflot.gov.ru/novosti/lenta/arkticheskii-buksir-spasatel-rosmorrechflota-otpravilsya-na-khodovye-ispytaniya/