Арктический центр компетенций создадут в Мурманской области

В Мурманской области будет создан Арктический центр компетенций. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Андрей Чибис.

В регионе будет создана собственная компетентная инфраструктура по профилю национального проекта «Производительность труда». Важная задача центра – вовлечение крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики Мурманской области в работу в рамках нацпроекта.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, после прохождения обучения в федеральном центре специалисты регионального центра компетенций будут оказывать помощь предприятиям в сфере повышения производительности труда и эффективности производства.