«Арктический диалог» - сенатор Татьяна Сахарова встретилась с молодёжью Мурманской области

В Региональном центре развития добровольчества и поддержки молодёжных движений прошла очередная встреча, уже ставшего популярным среди молодёжи, проекта «Арктический диалог». На вопросы молодых северян отвечала сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова.

Лично пообщаться с политиком пришли несколько десятков молодых людей из Мурманска и Североморска. К прямой линии с импровизированной студией подключились участники региональных молодёжных пространств. Все имели возможность задать сенатору волнующие вопросы, которые касались разных сфер жизни, начиная от профессиональных, заканчивая личными – детскими мечтами и секретами успеха.

Всех объединила одна тема – почему «На севере – жить!» не просто слоган, а реальный путь к карьерному, творческому успеху и самореализации.

По итогам встречи в своих социальных сетях Татьяна Сахарова отметила, что диалог получился открытым и живым. Молодые северяне активные и готовы реализовать самые амбициозные проекты для развития региона.

«Меня часто спрашивают, что вдохновляет на движение вперед и придаёт сил. Ответ прост — люди. Их поддержка, энергия и неравнодушие. Это про нашу яркую молодежь. В региональном центре добровольчества диалог о том, что их волнует сегодня. Палитра тем широкая. Главное — ребята активные, ведут свои проекты и готовы реализовывать инициативы на благо развития Кольского Севера. А мы им в этом поможем! Спасибо, ребята, за открытую беседу», — поблагодарила Татьяна Сахарова.

После окончания диалога, сенатор лично пообщалась с каждым, кому нужна поддержка. Некоторые вопросы решились на месте, по некоторым будет оказано содействие позже, а что-то политик взяла на контроль.

Как сообщает комитет молодежной политики Мурманской области, проект «Арктический разговор» запущен по инициативе губернатора Андрея Чибиса в 2022 году. Его цель — показать молодым северянам, что Кольское Заполярье действительно отличная стартовая площадка на пути к личному успеху. Гостями проекта были губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ведущий и телевизионный журналист Андрей Малахов, звезда КВН Герман Иванов, звезда эстрады Светлана Лазарева, блогер Юрий Омельченко и коллектив «Фортуна», в прошлом политик, а теперь профессор и управляющий инвестиционной компанией Кирилл Андросов.

Фото: https://gov-murman.ru