«Арктический диалог: 110 лет от Романова‑на‑Мурмане до столицы Русской Арктики»

19 июля — знаковая для города-героя дата: именно в этот день в 1916 году Николай II наложил резолюцию о присвоении посёлку Семёновскому статуса города Романов‑на‑Мурмане.

19 июля в 14.00 в Центре научно‑технического творчества «Родина» пойдёт разговор о том, с чего начинался Мурманск, какие вызовы стояли перед его первыми жителями и как город шаг за шагом обретал свой неповторимый северный характер. (12+)

Мероприятие будет интересно и старожилам, и тем, кто только открывает для себя историю Мурманска.

Как отмечает администрация областного центра, с 13.30 для гостей откроется выставка «Мурманская область — история создания». Это интересная возможность увидеть подлинные архивные материалы и по-новому взглянуть на становление нашего края.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32845&page=1