«Арктический диалог» с юными северянами состоялся в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!»

Сегодня в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» в посёлке Магнетиты состоялась встреча в рамках регионального проекта «Арктический диалог». Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и начальник регионального Управления ФСБ Андрей Потоцкий пообщались с воспитанниками центра – участниками тематической смены «Защитники Заполярья» в возрасте от 10 до 17 лет.

«Это особенная смена – здесь собрались дети настоящих защитников нашей страны. Вы изучаете кибербезопасность, учитесь работать с искусственным интеллектом и распознавать дипфейки, осваиваете шифрование и другие важные навыки современного мира. Поэтому сегодня у вас есть уникальная возможность задать вопросы не только мне, но и представителю ФСБ – Андрею Юрьевичу Потоцкому. Спрашивайте обо всём, что вам интересно!», – отметил в приветственном слове глава региона.

В неформальной обстановке ребята задали гостям десятки вопросов: от личной жизни спикеров до стратегических планов развития региона. Так, первые вопросы коснулись детства гостей. На вопрос о том, кто вдохновлял их в детстве, Андрей Юрьевич назвал героев Великой Отечественной войны, а губернатор – своего отца, а также подчеркнул, что сейчас вдохновляется примером современных героев – участников специальной военной операции.

Ещё один вопрос, волнующий ребят, – это как выбирают губернаторов. Андрей Чибис простыми словами описал процедуру выдвижения, согласования и утверждения кандидатуры. Оба спикера сошлись во мнении, что для такой работы нужны любовь к людям, упорный труд и команда единомышленников.

На вопрос о том, как стать успешным, Андрей Чибис ответил: «Делай то, что должен». Он также поделился советом, который дал бы себе в детстве: «Не бояться пробовать новое и не останавливаться перед трудностями». Андрей Потоцкий добавил, что важно учиться на ошибках и всегда ставить перед собой высокие цели.

Значительная часть беседы была посвящена развитию нашего региона. Губернатор отметил, что в ближайшие 10 лет Север ждёт усиление роли важнейшего стратегического маршрута – Северного морского пути, которому в этом году исполняется 500 лет. Также он рассказал, что сейчас ведутся работы по внедрению новых производств, включая СПГ-проекты, развитие судостроения и новых технологий. Результатом совместной работа ведущих компаний региона с правительством Мурманской области станет масштабное развитие инфраструктуры: от газификации до создания кампуса мирового уровня на базе МАУ.

Также отвечая на вопрос о медицинском образовании, Андрей Чибис рассказал, что в Мурманском арктическом университете рассматривается возможность открытия очных медицинских специальностей, а также ординатуры. В тему образования Андрей Потоцкий рассказал, какие вузы выбирать тем, кто хочет работать в спецслужбах, и подчеркнул важность физической подготовки, аналитического мышления и, конечно же, патриотизма. Он также высоко оценил уровень работы центра «На Севере – жить!» и выразил уверенность, что следующие тематические смены станут ещё масштабнее.

В завершение встречи спикеры вручили самым активным участникам памятные подарки за самые интересные вопросы. Андрей Чибис поблагодарил ребят за искренний интерес к судьбе региона и пожелал им верить в себя, любить Север и никогда не бояться амбициозных задач.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, центр «На Севере – жить» был создан по инициативе губернатора Андрея Чибиса в 2023 году. Попасть в него может любой школьник региона в возрасте от 8 до 17 лет. Для этого родителям нужно обратиться к классному руководителю или в управление образования муниципалитета, чьи контакты опубликованы на сайте министерства образования и науки региона.

Формат «Арктический диалог» – это дискуссионная площадка, которая даёт возможность заполярной молодёжи в неформальной обстановке обсудить интересующие вопросы с гостем проекта лично, либо по видеосвязи. Гостями «Арктического диалога» в разное время становились заместитель руководителя администрации Президента РФ Максим Орешкин, помощник Президента РФ Владимир Мединский, тележурналист Андрей Малахов и другие.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550500/#&gid=1&pid=1