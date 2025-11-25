Арктический дизайн: стартуют бесплатные вебинары по созданию сувениров и мерча нового уровня

Стартует серия бесплатных вебинаров по разработке сувениров и мерча на основе локальной идентичности. Мероприятие организовано Мастерской государственного дизайна в «Сенеже» совместно с Министерством туризма и предпринимательства Мурманской области и АНО «Туристский информационный центр Мурманской области».

Секретами создания современного мерча, актуальными трендами сувенирной индустрии и практическими кейсами поделятся ведущие эксперты: Алексей Дружинин — дизайнер, арт-директор по территориальному брендингу; Екатерина Антонова — старший дизайнер Dotorg, автор ТГ-канала true merch; Наталья Маковская — бренд-стратег, со-основатель студии «Асмысл»; Вячеслав Правдзинский — руководитель Мастерской государственного дизайна Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей»; Надежда Паршина — основатель и творческий директор агентства «Ohmybrand».

Вебинары будут проходить с 25 ноября по 9 декабря (по вторникам и четвергам) в 10.00. К участию приглашаются дизайнеры, предприниматели, маркетологи, все, кто хочет создавать сувениры и мерч нового уровня, а также участники конкурса «Сувенир года. Арктика» — им прохождение образовательного модуля принесёт дополнительные баллы к конкурсной заявке.

Участие бесплатное. Старт первого вебинара 25 ноября в 10.00. Подключение по ссылке.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, п ри подключении с компьютера рекомендуется использовать последние версии браузеров: Microsoft Edge (от версии 118 и выше), Яндекс.Браузер (от версии 24.1 и выше), Google Chrome (от версии 122 и выше). Корректная работа иных браузеров не гарантируется.

Перед началом вебинара важно убедиться, что вся необходимая техника (наушники, микрофон, веб-камера, динамики) работает корректно.

Участникам, использующим мобильное устройство, необходимо разрешить приложению «МТС.Линк» использование микрофона и камеры в настройках телефона.

