Арктический фестиваль «Териберка» – победитель Национальной премии «События России»

Арктический фестиваль «Териберка» признан лучшим в стране. В номинации «Культура. Концерты и музыкальные фестивали» профессиональной туристической премии «События России» проект Мурманской области занял первое место.

«Каждое лето в Териберку съезжаются тысячи туристов со всей страны. Именно на этом фестивале многие открывают для себя арктическую кухню, новых музыкантов и навсегда влюбляются в Север. В прошлом году проведению фестиваля помешала пандемия, очень надеемся, в этом году таких препятствий не возникнет», – сказал губернатор Андрей Чибис.

На соискание Национальной премии в области событийного туризма было подано свыше 250 заявок из 42 субъектов страны. Наибольшее количество заявок поступило из Северо-Западного, Уральского и Центрального федеральных округов. В финал отобрано 152 успешных проекта.

Премия «События России» учреждена Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма (НАСТ) как первая профессиональная отраслевая награда в туристической сфере, присуждаемая по итогам открытого конкурса идей, проектов и проведенных мероприятий. Реализация программ премий на территории России сопровождается образовательными и экспертными сессиями, проводимыми НАСТ при поддержке Международной академии развития туриндустрии, профессиональных и экспертных сообществ, некоммерческих организаций, ведущих учебных и научно-практических институтов РФ.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, результаты конкурса предоставят во все федеральные государственные органы, отвечающие за туризм и территориальное развитие, профессиональные ассоциации и союзы, туроператорскому и ивент-сообществу, а также обнародуют в профильных и отраслевых СМИ в России и за рубежом.

Подробную информацию об итогах премии и списки победителей можно посмотреть на официальном сайте RussianEvents.2R.ru.