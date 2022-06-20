Арктический фестиваль «Териберка» объявил участников музыкальной программы

Арктический фестиваль «Териберка» — музыкально-культурный фестиваль, который проходит в единстве с уникальной северной природой в одноименном населенном пункте на берегу Баренцева моря. В 2022 году он состоится 16-17 июля в седьмой раз. Организаторы мероприятия – комитет по туризму Мурманской области и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Оператором мероприятия выступает Фонд «Росконгресс» и АНО «Мурманконгресс».

В этом году организаторы фестиваля «Териберка» ждут в гости более пяти тысяч человек. Гостям предлагают не только развлечься, но и выбрать осознанный образ жизни и экомышление как новый тренд. Всех посетителей ожидают насыщенная музыкальная программа, экскурсии, мастер-классы, культурный блок, а также арктическая кухня и аутентичные сувениры.

Музыкальная площадка станет одной из основных на фестивале. В этом году организаторы специально собрали лайн-ап так, чтобы он охватывал артистов совершенно разных направлений. Гости фестиваля услышат фолк-панк, шаманский хип-хоп, мелодичный женский рок, диско-панк, этно-рок и много других стилей. Помимо известных исполнителей в программе 8 коллективов из Мурманской области, которые подавали заявки на сайт фестиваля. 16 июля на сцену выйдут Drummatix, Вельвет и The Hatters, а 17 июля — Cheese people и Линда.

Drummatix — псевдоним Екатерины Бардыш, битмейкера, актрисы и исполнительницы хип-хопа, чьи песни собирают миллионы прослушиваний на Spotify. Сценическое имя Екатерины объединяет две ее страсти: музыку и театральное искусство. Drummatix — настоящая и глубокая, она умеет прокачивать слушателей энергичным шаманским хип-хопом, бьющим прямо в сердце.

Группа «Вельвет» будет интересна всем ценителям женского рока и осмысленных песен. В текстах группы не просто лирика и пение романтической героини, а глубоко прочувствованные, осмысленные и пережитые слова, которые исходят от сердца и из опыта. «Капитан Арктика» — один из хитов, созвучный фестивалю, стал визитной карточкой группы с миллионами ротаций в радиоэфире и на цифровых музыкальных площадках.

The Hatters — герои современной отечественной сцены, главный музыкальный прорыв последних лет. За свою небольшую историю прошли все этапы становления рок-звезды — от квартирников до стадионных шоу и стали известны всей стране. Они точно знают толк в настоящем шоу и умеют передавать слушателям свою безбашенную энергию. The Hatters могут похвастаться моментально узнаваемым саундом, благодаря которому у слушателей зашкаливает уровень адреналина в крови.

Песня Wake Up диско-панк-группы «Cheese people» в прошлом году ворвалась в чарты 28 стран мира и возглавила виральный чарт Spotify. Артисты нечасто выступают, поэтому у посетителей фестиваля будет редкая возможность услышать хит живьём и подпеть. Cheese people умеют сочетать несочетаемое: с одной стороны их музыка очень танцевальная, а с другой — над их текстами можно поразмышлять.

Линда — эпатажная певица, творчество которой нельзя вставить в привычные рамки. Каждое ее выступление — это целое событие с фантастическими песнями и необычным сценическим представлением. Ну а песня Линды «Развернем мир на север» как нельзя лучше отражает концепцию фестиваля этого года.

В этом году география арктического фестиваля «Териберка» будет значительно расширена. Если раньше ключевые мероприятия были сосредоточены на песчаном берегу «старой» Териберки, то теперь задействованы новые площадки: природный парк, дальний пляж и «Кладбище кораблей». Помимо музыкальной программы, организаторы уделили большое внимание культурной части. В видовой точке «Кладбище кораблей» пройдут поэтические чтения, театральные перформансы и моноспектакли. Одна из самых значимых зон фестиваля этого года — природный парк, особо охраняемая природная территория. Именно сюда приезжают туристы, чтобы насладиться красотой северной природы. В рамках фестиваля планируются экскурсии и мастер-классы на территории парка, а также акустическая музыкальная программа. Отдельное внимание фестиваль «Териберка» уделит экологии. На площадке будет запрещено находиться автомобилям. В точках питания вместо пластиковых стаканов гостям предложат использовать термокружки и многоразовые стаканы.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, фестиваль «Териберка» – победитель Национальной премии «События России». Финалист премии Русского географического общества. Фестиваль входит в программу культурных мероприятий Председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг.

Подробнее о фестивале на официальном сайте http://teriberkafest.ru/.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/