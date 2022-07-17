Арктический фестиваль «Териберка» продолжается

Сегодня в Териберке стартовал второй день знаменитого арктического фестиваля. Напомним, в этом году он включён в культурную программу председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах.

В воскресенье участники фестиваля примут участие в арктическом кино: эксклюзивные показы лучших фильмов об Арктике, для Арктики, а также снятых в Арктике, встречи с режиссёрами, а также анимационная программа мульт-студии «Шар».

Продолжат работу площадка Imandra Viking Fest, пляжная зона «Арктический загар», туристическая выставка, ярмарка, барбер-шоп и фудкорт «Вкус Арктики». На площадке поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» состоится ряд полезных мастер-классов и лекций.

В 11 часов состоялся Арктический завтрак.

Гости также смогут поучаствовать в квизе «Игра головой», посетить барабанную школу Drum Tam Tam, выступят Териберский поморский хор и барды региона.

Хедлайнеры музыкальной программы 17 июля — Cheese people и Линда, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457295530%2Fwall-4185250_156996