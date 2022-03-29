Арктический фестиваль «Териберка» пройдёт в июле

В ходе оперативного совещания, которое состоялось 28 марта, губернатор Мурманской области отметил, что получает много вопросов о проведении ставшего традиционным летнего фестиваля в Териберке. Глава региона отметил, что фестиваль будет обязательно проведён в этом году, так как он входит в культурную программу председательства России в Арктическом Совете. Седьмой Арктический фестиваль «Териберка» пройдёт 16 и 17 июля.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также напомнил, что в прошлом году мероприятия фестиваля посетили более 5 тысяч человек из 27 регионов России. Кроме того, фестиваль стал финалистом премии Русского географического общества в номинации «Лучший туристический проект», а также победил в Национальной премии «События России» в номинации «Культура. Концерты и музыкальные фестивали».

«Я очень надеюсь, что в этом году он также будет организован на высоком уровне. И очень важно, что это мероприятие дает возможность для наших местных предпринимателей получить площадку для продвижения и реализации своей продукции, дополнительного заработка с учётом большого количества гостей, которые приезжают», – подчеркнул Андрей Чибис, глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/