Арктический фестиваль «Териберка» расширяет концепцию и предлагает развлечения не только для любителей музыки, но и для семей с детьми

Организаторы разработали большую программу активностей, которая включает множество мастер-классов, лекций, кинофестиваль и полеты дронов.

Впервые на фестивале будет работать дрон-рейсинг площадка Drone Sports Global. Титулованные пилоты Drone sports league на скоростных дронах продемонстрируют своё мастерство в пилотировании беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и преодолеют сложные препятствия на высоких скоростях. Гостей ждут мастер-классы по пилотированию и съёмке с БПЛА. Отдельно стоит отметить VR-прогулку с дронами. Гости фестиваля смогут попробовать себя в роли второго пилота, посмотреть маршрут дрона своими глазами.

На фестивале будет работать шатёр с мастер-классами. На мастер-классе «Свеча надежды» гости изготовят свечи как у настоящих полярников. Если на полярной станции дизельная электростанция выходит из строя, то выживать полярникам помогают именно эти свечи. Арт-пространство «Фабрика идей» предложит написать картины акварельными и акриловыми красками, собрать настоящий северный букет, создать брелок с северными ягодами из полимерной глины и свалять брелок из шерсти в виде белого медведя. Передвижная детская библиотека «Библиобус» покажет выставку детских рукописных книг, проведет мастер-класс по эко-рисованию и устроит серию подвижных игр для самых маленьких участников фестиваля. А взрослые смогут пройти экологическую блиц-игру о различных методах энергосбережения. На мастер-классе от проекта «Принт-Коммуна» дети и их родители создадут экологичные и полезные сувениры, несущие на себе отпечаток северной природы. Они получат шопперы, футболки и открытки, на которые нанесут изображения трав, листьев и веточек в техниках монотипия, линогравюра и ксилография. Также всем желающим предложат прочувствовать дух Териберки на прогулке Printwalk. Во время прогулки участники сфотографируют или зарисуют визуальные впечатления, а после перенесут их на линолеум и создадут коллективную линогравюру. Клуб для детей «Соображариум» расскажет юным гостям о блогерстве и покажет, как создать контент о фестивале. Коренные жители Териберки помогут всем желающим отчеканить монеты с символикой фестиваля. Кроме мастер-классов гостям фестиваля предложат поиграть в квиз «Игра головой». Участникам будут заданы вопросы с использованием аудио, видео, фотоматериалов, вопросы на знание, логику и смекалку. Часть вопросов будет посвящена северу, Мурманской области и Териберке.

Специально для фестиваля поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» подготовил несколько учебных площадок. Инструкторы школы «ЛизаАлерт» проведут увлекательные лекции для детей «Безвредные советы». Добровольцы расскажут правила безопасности на прогулках в лесу и городе; объяснят, как действовать, если потерялся и как правильно общаться с незнакомыми людьми. Взрослые смогут научиться основам первой помощи и узнают, как можно присоединиться к отряду. А также известный специалист по безопасности человека в природной среде и путешественника Михаил Ярин проведет лекции «Выживание для дилетантов» и «Встреча с дикими зверями» для всей семьи.

17 июля в Доме культуры пройдёт кинофестиваль, подготовленный совместно с Международным фестивалем «Северный характер» и при поддержке онлайн-кинотеатра Okko. Гостей ждёт большая и насыщенная программа, в своих фильмах режиссеры показали красоту арктических широт и заповедных мест, подняли острые социальные вопросы. В рамках спецпоказа «Снято в Арктике» состоятся встречи с кинорежиссерами, которые представят свои фильмы. Маленьких гостей фестиваля ждут познавательные научно-популярные мультфильмы от мульт-студии «ШАР».

В этом году география Арктического фестиваля «Териберка» будет значительно расширена. Если раньше все мероприятия были сосредоточены на песчаном берегу старой Териберки, то теперь задействованы Природный парк, Дальний пляж и «Кладбище кораблей». Помимо этого, организаторы уделили внимание не только Мурманску, но и другим регионам Кольского края. Гости фестиваля познакомятся с традициями, культурным наследием, знаковыми мероприятиями, природой Мончегорска, Кандалакши и Ковдора. В видовой точке «Кладбище кораблей» совместно с Мурманской государственной областной универсальной научной библиотекой пройдут поэтические чтения, гости услышат стихи о Кольском полуострове и сразу же увидят визуальное воплощение стихотворений в уникальной северной природе. Также свои произведения прочитают молодые поэты Мурманской области. Музей истории города Кандалакша представит реконструкцию поморских традиций на «Кладбище кораблей». Мончегорск познакомит гостей со своим знаковым фестивалем «Imandra Viking Fest» и развернет лагерь викингов. 16 июля на Дальнем пляже пройдет трейловый забег «Вызов Арктики. Край Земли», а 17 июля на том же маршруте состоится экологическая пробежка «Беги, собирай!». В пробежке смогут принять участие все желающие, участникам предложат собрать мусор и создать вокруг себя пространство бережного обращения с природой.

На площадке перед Домом культуры пройдёт выставка «Экологический и природный туризм в Мурманской области». Гости фестиваля узнают какие заповедники, научные центры и музеи существуют на территории Мурманской области, смогут поближе познакомиться с флорой и фауной Арктики. В выставке приняли участие: Кольский научный центр Российской Академии наук, Государственный природный заповедник «Пасвик», Музейно-выставочный центр «Апатит», Лапландский государственный природный биосферный заповедник, Мончегорский музей цветного камня имени В.Н. Дава, Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра Российской академии наук, Кандалакшский государственный природный заповедник, Ковдорский краеведческий музей.

Порядка 27 представителей ресторанной индустрии Мурманской области примут участие в формировании меню гастрономического фудкорта «Вкус Арктики». Гостей и участников фестиваля удивят уникальными блюдами арктической кухни. Аппетитный деликатес найдётся для самого взыскательного гурмана по доступным ценам.

Комитет по туризму Мурманской области сообщает, что фестиваль состоится 16 и 17 июля в с. Териберка (подробнее: http://teriberkafest.ru/)

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/