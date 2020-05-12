Арктический фестиваль «Териберка» состоится в 2021 году

Комитет по туризму Мурманской области сообщает о переносе сроков проведения VI Арктического фестиваля «Териберка», ранее запланированного на период с 18 по 19 июля текущего года.

Как рассказал руководитель комитета Максим Бугаев, фестиваль в Териберке, ставший одной из визитных карточек региона, ежегодно принимает порядка 5 тысяч участников.

«В целях защиты здоровья гостей и участников мероприятия в этом году его решили не проводить. Планируемым периодом проведения фестиваля станет июль или август 2021 года», – прокомментировал Максим Бугаев.

Следить за новостями фестиваля можно в официальных аккаунтах мероприятия в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram».