Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ» пройдёт с 4 по 19 июля в Мурманске

Вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис анонсировал Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ», который пройдёт с 4 по 19 июля в Мурманске.

«Городская среда – это не только благоустройство, но и интересные мероприятия и активности. По итогам фестиваля «РОСТ» мы каждый год видим новые красивые объекты. За 5 лет фестиваль стал настоящей частью городской среды. Благодаря ему в Мурманске уже появилось 69 арт-объектов, а в этом году их станет еще 12», – отметил Андрей Чибис.

Северяне смогут по-новому посмотреть на свой город, поучаствовать в мастер-классах, лекциях и творческих встречах, познакомиться с художниками. В этом году программа объединит фестиваль с Центром научно-технологического творчества «Родина» и краеведческим музеем. Запланировано более 15 открытых мероприятий.

«4 и 5 июля впервые в таком формате регион также отметит День архитектора: запланированы экскурсии, лекции, занятия для детей, мастер-классы, йога под открытым небом, вечер электронной музыки и концерты. Приглашаю всех северян принять участие», – сказал в завершение глава Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570223/#&gid=1&pid=1