Арктический форум социальных работников: почти 2 млрд рублей потратят в Мурманской области на создание условий для маломобильного населения

Вчера в Мурманской области стартовал первый Арктический форум социальных работников «Арктика. Объединяем усилия во имя развития». В течение двух дней, 16 и 17 декабря, представители 12 регионов России будут обсуждать актуальные вопросы социальной поддержки населения.

Как отметил на открытии форума губернатор Андрей Чибис, цель такого мероприятия – обмен опытом с другими субъектами страны.

«Для нас, конечно, большая честь принимать первый Арктический форум социальных работников. Ведь именно социальные работники, совместно с медицинскими специалистами, волонтёрами, приняли на себя удар пандемии, помогая нашим гражданам и оказывая услуги в специальном режиме, – подчеркнул глава региона. – Мы все столкнулись с ситуацией, когда необходимо было радикально упросить оказание соцподдержки, заменить массу бумажных справок, переведя всё в цифру, убрав те документы, которые требовались ранее. И сейчас мы хотим поделиться этим опытом. Ведь сегодня Мурманская область занимает второе место по стране с точки зрения доступности сервисов на портале Госуслуги».

Кроме того, губернатор добавил, что в настоящее время в Мурманской области получают 64 различных вида социальной поддержки порядка 340 тысяч северян, что составляет почти половину населения региона.

«С 2019 года увеличились на 30% расходы именно на социальный блок, социальную поддержку. Это очень большие и важные показатели. В том числе мы реализуем комплексную программу «Доступный Север», которая направлена на создание комфортных условий в городской среде, оборудование социальных объектов подъёмными устройствами для маломобильных групп населения и так далее. На все эти цели сегодня предусмотрены почти 2 млрд рублей. Мы инвестируем в то, чтобы человек на севере, особенно с ограниченными возможностями, был более защищён, чем раньше», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участников мероприятия на открытии форума также приветствовали и.о. министра труда и социального развития Мурманской области Светлана Виденеева, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и президент Общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников» Антонина Дашкина.

В Арктическом форуме принимают участие представители Карелии, Коми, Якутии, Архангельской области, Чукотского, Ненецкого, Ямало-Ненецкого автономных округов и Красноярского края. Также регионами-партнёрами выступают Ханты-Мансийский автономный округ, Кемеровская область и Республика Алтай.

В течение двух дней на площадках делового центра «Арктики» эксперты обсудят вопросы цифровой трансформации социальной сферы, деятельности некоммерческих организаций и государственных социальных служб, особенности социальной работы в условиях Арктической. Основной миссией форума является создание Социального альянса Арктических территорий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431668/#&gid=1&pid=2