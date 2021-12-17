Банк России повысил ключевую ставку до 8,50% годовых, чтобы обуздать инфляцию4:3 в пользу «Мурмана» - поддержка приносит результат
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)17.12.21 15:00

Арктический форум социальных работников: почти 2 млрд рублей потратят в Мурманской области на создание условий для маломобильного населения

Вчера в Мурманской области  стартовал первый Арктический форум социальных работников «Арктика. Объединяем усилия во имя развития». В течение двух дней, 16 и 17 декабря, представители 12 регионов России будут обсуждать актуальные вопросы социальной поддержки населения.

Как отметил на открытии форума губернатор Андрей Чибис, цель такого мероприятия – обмен опытом с другими субъектами страны.

«Для нас, конечно, большая честь принимать первый Арктический форум социальных работников. Ведь именно социальные работники, совместно с медицинскими специалистами, волонтёрами, приняли на себя удар пандемии, помогая нашим гражданам и оказывая услуги в специальном режиме, – подчеркнул глава региона. – Мы все столкнулись с ситуацией, когда необходимо было радикально упросить оказание соцподдержки, заменить массу бумажных справок, переведя всё в цифру, убрав те документы, которые требовались ранее. И сейчас мы хотим поделиться этим опытом. Ведь сегодня Мурманская область занимает второе место по стране с точки зрения доступности сервисов на портале Госуслуги».

Кроме того, губернатор добавил, что в настоящее время в Мурманской области получают 64 различных вида социальной поддержки порядка 340 тысяч северян, что составляет почти половину населения региона.

«С 2019 года увеличились на 30% расходы именно на социальный блок, социальную поддержку. Это очень большие и важные показатели. В том числе мы реализуем комплексную программу «Доступный Север», которая направлена на создание комфортных условий в городской среде, оборудование социальных объектов подъёмными устройствами для маломобильных групп населения и так далее. На все эти цели сегодня предусмотрены почти 2 млрд рублей. Мы инвестируем в то, чтобы человек на севере, особенно с ограниченными возможностями, был более защищён, чем раньше», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участников мероприятия на открытии форума также приветствовали и.о. министра труда и социального развития Мурманской области Светлана Виденеева, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и президент Общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников» Антонина Дашкина.

В Арктическом форуме принимают участие представители Карелии, Коми, Якутии, Архангельской области, Чукотского, Ненецкого, Ямало-Ненецкого автономных округов и Красноярского края. Также регионами-партнёрами выступают Ханты-Мансийский автономный округ, Кемеровская область и Республика Алтай.

В течение двух дней на площадках делового центра «Арктики» эксперты обсудят вопросы цифровой трансформации социальной сферы, деятельности некоммерческих организаций  и государственных социальных служб, особенности социальной работы в условиях Арктической. Основной миссией форума является создание Социального альянса Арктических территорий.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431668/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Почти 1 млн вакансий за год, «удалёнка» бьёт рекорды, зарплаты более 300 тысяч рублей, самозанятые как новая нефть – рынок труда 2021 года по версии hh.ru СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

ФуНтиК
17.12.21 13:00
Нам не страшен омикрон, омикрон, омикрон...
Комментарий к новости:С сегодняшнего дня в торговых центрах Мурманской области проверка QR-кодов станет однократной
Людмила
17.12.21 10:12
Очень понравилось выступление
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: «Гораздо спокойней, чем в 2020 году», - Руслан Назаров, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области, подводит итоги работы
Д.О. Вернер
16.12.21 09:16
Светлана, извините не знаю Вашего отчества, если лично Вас не приняли в "карательный" ССП, то укажите причину. Или Вы не "видели" ССП, но осуждаете?
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Как заполярные поэты и писатели выходят на российский уровень - Илья Виноградов и Борис Лукин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Цены на белокочанную капусту пошли вверх-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 35 копеек, доллар подрос на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Упрощён доступ социально ориентированных НКО к субсидиям из областного бюджета
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика