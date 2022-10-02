Арктический кинокампус приглашает северян на бесплатные лекции о кинопроизводстве

Первый образовательный сезон Арктического кинокампуса стартует в октябре. Весь месяц в очном режиме или в формате онлайн северяне могут присоединиться к серии лекций, позволяющих получить базовые знания по кинопроизводству.

Кинокампус работает на базе Арктической киношколы – одного из победителей регионального грантового конкурса на поддержку проектов в области культуры и искусства. Благодаря поддержке Министерства культуры Мурманской области инициатива за несколько лет выросла в большой творческий проект. В этом году на базе киношколы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив сформирована полноценная образовательная программа по кинопроизводству для всех желающих.

Образовательные программы предусматривают как теоретические, так и практические части обучения и направлены на приобретение навыков работы на съемочной площадке в роли помощников, ассистентов, реквизиторов, дизайнеров, костюмеров, гримеров, постановщиков, режиссеров, продюсеров, операторов, сценаристов, актеров массовых сцен и других творческих кинопрофессий. В базовый курс включены творческие задания по созданию историй, сценариев, режиссёрской и продюсерской разработке проектов, участие в марафоне «Снять за 72 часа. Мурманск».

Как сообщает региональное Министерство культуры, по результатам прохождения марафона десять лучших учеников пройдут обучение на курсе «Автор кино» в Московской киношколе «Свободное кино» в формате онлайн. А не прошедшие в следующий обучающий этап участники кинокампуса будут собраны в съёмочные команды для новых кинопроектов.

Узнать расписание и получить информацию о посещении лекций можно в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/arcticfilms?z=photo-187826224_457239507%2Fwall-187826224_622