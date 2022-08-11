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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.22 08:45

Арктический литературный десант областной «Научки» отправится в Териберку

Арктический литературный десант Мурманской областной научной библиотеки отправляется в Териберку. В составе группы – заполярные литераторы и члены Союза писателей России Илья Виноградов, Дарья Высоцкая и Елена Захарова, а также молодой поэт, специалист областной научной библиотеки Валерий Сакович.

Творческую поддержку проекту окажут сотрудники Межпоселенческой библиотеки Кольского района, а также специалисты фестиваля искусств «Табуретка».

Кроме того, впервые в состав литературного десанта войдет известный поэт Олег Мошников из Петрозаводска. Олег Эдуардович – подполковник внутренней службы в отставке, член Союза писателей России, автор сборников стихов «Птица-ночь», «Духов камень», «Живая и разная». Предки поэта – выходцы из старинного вепсского села Шокша. Русское и вепсское начала в стихах Мошникова органично сочетаются, создавая индивидуальный стиль. Встретиться с литератором смогут и жители столицы Кольского Заполярья – творческий вечер Олега Мошникова пройдёт 11 августа в 18.00 в областной «Научке».

12 августа в 16.00 участники десанта выступят перед жителями Териберки. Они расскажут о современной литературе и о своем творчестве. На встрече также прозвучат поэтические строки в авторском исполнении.

Как сообщает региональное Министерство культуры, проект «Арктический литературный десант» реализуется Мурманской областной научной библиотекой при поддержке регионального министерства культуры. В его задачи входит знакомство с литературным творчеством писателей Кольского Севера, популяризация лучших образцов региональной литературы, продвижение книги и чтения среди городского и сельского населения. Инициатива реализуется в регионе более двух лет, за это время творческая бригада «десантников» выезжала в Оленегорск, Никель, Заполярный, Ковдор, Апатиты, Кировск, Полярные Зори. В каждом городе и поселке писатели знакомили северян с литературным творчеством авторов Кольского Севера, рассказывали о книгах, делились мнением о литературе и проводили памятные автограф-сессии.

 

 

 

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457254412%2Falbum-44573273_00%2Frev

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