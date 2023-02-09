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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.23 11:00

«Арктический литий» получил лицензию на разведку и добычу на месторождении под Мурманском

«Арктический литий» получил лицензию на геологоразведку и добычу на Полмостундровском месторождении лития в Мурманской области, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. «Лицензию на геологоразведку и добычу… Полмостундровского месторождения (получил. — Ред.) «Арктический литий», — написал вчера министр в своём телеграм-канале.

А ранее «Норникель» сообщил, что его совместное предприятие с «Росатомом» получило лицензию на Колмозерское месторождение лития, также расположенное в Мурманской области. Министр также напомнил об этом.

«Помимо лития, который используется, например, в создании аккумуляторных батарей, оба месторождения содержат ниобий, который нужен в производстве сверхпроводников, и необходимый химической промышленности тантал», — рассказал Козлов.

Как пишет 1prime.ru, Минпромторг сообщил, что добыча на Полмостундровском месторождении и переработка лития на Химико-металлургическом заводе (ХМЗ) начнётся уже в этом году в режиме опытно-промышленной эксплуатации. В 2023 году объёмы составят до 1 тысячи тонн, а к 2026 году увеличатся до 20 тысяч тонн в эквиваленте карбоната лития. Сейчас инициаторы проекта, «ТД Халмек» и ХМЗ, совместно с профильными институтами ВИМС и «Гиредмет» прорабатывают окончательную технологию и проводят подбор технологического оборудования, отметило министерство.

Как сообщает пресс-служба ПАО «ГМК «Норильский никель», «Полярный литий», совместное предприятие «Норникеля» и горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом», получило право пользования крупнейшим в России месторождением лития Колмозерское.

Расположенный в Мурманской области, проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития в объёме 45 тысяч тонн в год. Эти минералы используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей – отрасли, которая стремительно развивается как в России, так и за рубежом.

Партнёры планируют создать масштабное интегрированное производство от горнорудных работ и переработки до высокотехнологичной продукции, которое откроет более 1000 новых рабочих мест и позволит заместить импорт в Россию как литиевого сырья, так и батарейных компонентов. Аукцион на право пользования участком недр для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых проводило Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составил 1,56 миллиарда рублей, а срок пользования участком – 20 лет.

«Колмозерский проект стартует в правильное время, когда стремительно растёт спрос на литий в производстве электротранспорта и накопителей энергии, – прокомментировал старший вице-президент — производственный директор «Норникеля» Сергей Степанов. – С учётом заявленных в других странах проектов по добыче лития нам необходимо двигаться быстро. Партнерство с «Росатомом» обеспечивает проекту максимальный набор компетенций и совместную интеграцию во все переделы батарейной отрасли».

Генеральный директор «Полярного лития» Игорь Демидов прокомментировал: «Освоение месторождения даст возможность создать первое отечественное производство литийсодержащего сырья и, в конечном итоге, полностью российское производство высокотехнологичной продукции в виде тяговых литий-ионных батарей. Таким образом, за счёт дополнения возможностей и активов друг друга, взаимодействие госкорпорации «Росатом» и компании «Норникель» позволит ускорить построение отрасли полного цикла: от руды до накопителей энергии».

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