«Арктический микс»: ПАО «НОВАТЭК» разработало собственную СПГ-технологию

ПАО «НОВАТЭК» получило российский патент на собственную крупнотоннажную технологию сжижения природного газа на основе смешанных хладагентов «Арктический микс».

СПГ-технология разработана для реализации крупнотоннажных проектов компании на базе оснований гравитационного типа с производительностью одной технологической линии более 6 миллионов тонн СПГ в год. Применение смешанных хладагентов расширяет географию использования технологии, способствует увеличению энергоэффективности технологического процесса и сокращению количества используемого оборудования.

Как сообщает пресс-центр ПАО, данная разработка является важным шагом в локализации технологических линий сжижения и соответствует стратегической цели компании по развитию СПГ-технологий в России. Использование ключевого технологического оборудования от российских производителей позволит повысить конкурентоспособность реализуемых крупнотоннажных СПГ-проектов «НОВАТЭКа».

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