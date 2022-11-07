Арктический молодёжный акселератор: северян приглашают к участию в образовательной онлайн-программе

Студентов и школьников старших классов региона приглашают принять участие в бесплатной образовательной онлайн-программе «Мурманский арктический молодёжный акселератор».

Северяне смогут изучить основы предпринимательства, протестировать гипотезы, найти ресурсы для их реализации, просчитать финансовую модель, подготовить предложение для инвесторов, воплощая в реальность свои бизнес-идеи. Наставники и кураторы курса будут консультировать, проверять задания и ставить баллы, влияющие на рейтинговую таблицу.

Участников ждут: уникальный образовательный контент от «Венчурного акселератора»; востребованные знания в области бизнес-планирования; возможность запустить свой стартап; обратная связь от экспертов на финальной питч-сессии.

По итогам обучения участники смогут упаковать свой инновационный проект и подать заявку на конкурсы инновационных проектов «УМНИК» или «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям, что позволит привлечь средства гранта на реализацию своего технологического стартапа.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, акселератор организует Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор совместно с Центром поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке регионального Министерства развития Арктики и экономики.

Регистрация и прохождение обучения – на сайте акселератора до 15 декабря 2022 года.

Ответы на вопросы об участии в можно получить у менеджеров МРИБИ по телефону 8(8152) 43-29-49.

Фото: https://gov-murman.ru