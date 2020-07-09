Арктический пакет - суперльготный режим для развития бизнеса на территории Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис провёл совещание по реализации государственной политики Мурманской области в части инвестиционной деятельности Арктической зоны Российской Федерации.

Принятый Госдумой и утверждённый Советом Федерации пакет арктических законов предусматривает, что вся российская Арктика становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций для бизнеса. Их главная цель — стимулировать создание в Арктике новых предприятий и высокооплачиваемых рабочих мест.

Из предложенных Мурманской областью поправок в закон вошли предложения о снижении объема капитальных вложений с 10 до 1 миллиона рублей, что является значимой поддержкой для малого бизнеса региона, а также о компенсации резидентам страховых взносов до конечной ставки 7,6% для всех видов деятельности.

«Принятый парламентом арктический пакет мы активно лоббировали. И благодарны, что наши инициативы туда вошли. Помимо суперльгот и радикального сокращения административных ресурсов для крупных компаний туда попали меры поддержки среднего и малого бизнеса. Это действительно важная победа. Тот пункт номер один в нашей программе – задача создать качественно новые условия для хозяйственной деятельности в Мурманской области. И эти условия сегодня созданы», – прокомментировал губернатор.

Условиями получения статуса резидента Арктической зоны и, соответственно, доступа к мерам господдержки определены регистрация юридического лица (индивидуального предпринимателя) на территории Арктики, планируемая реализация нового инвестпроекта либо запуск нового вида экономической деятельности с капитальными вложениями не менее 1 миллиона рублей.

Регионам и муниципалитетам также предоставлено право введения налоговых льгот. Конкретные параметры будут установлены законами Мурманской области после вступления в силу пакета федеральных законов. Такие решения должны быть приняты Мурманской областной Думой в сентябре.

Помимо налоговых льгот резидентам Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) будет доступен широкий спектр административных преференций. Так, например, сокращается время плановых проверок. Оно будет составлять до 15 дней. А для внеплановых срок снижен до пяти дней. Также резидентам будут предоставлены право ускоренного возврата НДС, возможность получения земельных участков без торгов, право на защиту в суде, процедура свободной таможенной зоны.

Управляющей компанией по развитию АЗРФ является Корпорация Дальнего Востока. Для взаимодействия с организациями и предпринимателями законом предусмотрено наделение функционалом региональных компаний.

Глава региона поручил Министерству экономического развития Мурманской области проработать необходимый функционал при создании ООО «Управляющая компания «Столица Арктики», которое появится на территории региона.