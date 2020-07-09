Арктический пакет – это новые возможности для Севера – Андрей Чибис

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Совет Федерации одобрил принятый Госдумой законопроект «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». Нововведения предусматривают льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты.

Из предложенных Мурманской областью поправок в закон вошли важнейшие предложения о снижении объема капитальных вложений с 10 до 1 млн рублей, что является значимой поддержкой для привлечения в регионы малого и среднего бизнеса.

«Первоначально в Арктический пакет входили льготы только для нефте- и газодобычи. Мы добились того, чтобы были внесены льготы для наших традиционных отраслей промышленности, для добычи полезных ископаемых. И это было сделано. Мы добились снижения размера социальных взносов с 30% до 7%. Льготы смогут получать представители малого и среднего бизнеса, которые вкладывают от 1 миллиона рублей. Это наша победа, которая, безусловно, даст новые рабочие места и хорошие зарплаты, так как издержки снижаются. Это возможность здесь, на Севере, развивать свой бизнес, платя минимальные налоги», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Решено, что представители нашего региона войдут в состав комиссии по рассмотрению заявок потенциальных резидентов Арктической зоны. Реализация утвержденного пакета законов создаст условия для привлечения в Арктическую зону Российской Федерации частных инвестиций в объеме не менее 6,7 трлн рублей до 2030 года и создания в указанный период 28 тысяч новых рабочих мест.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, среди важных преференций: нулевая ставка зачисляемого в федеральный бюджет налога на прибыль в течение 10 лет после получения первой прибыли (для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых). А также пониженные, вплоть до 0%, ставки зачисляемых в региональный бюджет налогов на прибыль, имущество и землю и снижение ставок, вплоть до 1%, по упрощенной системе налогообложения.

Закон вступит в силу через 45 дней с момента подписи Президентом РФ.