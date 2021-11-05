Арктический плавучий университет САФУ на судне «Академик Мстислав Келдыш» вышел в 10-дневный научно-исследовательский рейс

Экспедиция «Морская географическая школа САФУ – 2021» в рамках проекта «Арктический плавучий университет» (АПУ) 4 ноября вышла из Мурманска впервые на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш». Как пишет ТАСС, ссылаясь на директора Института стратегического развития Арктики Северного Арктического федерального университета (САФУ, г.Архангельск) Александр Сабуров, рейс продлится 10 дней.

«Сегодня экспедиция вышла из Мурманска. Мы продолжаем развивать нашу образовательно-научную экспедиционную деятельность на новом для нас судне «Академик Мстислав Келдыш». Если все предыдущие наши экспедиции были на судах «Севгидромета»: «Михаил Сомов», «Профессор Молчанов», в этом году мы на судне, которое находится в управлении Института океанологии им. Ширшова РАН, одно из лучших научно-исследовательских судов в России. Это экспедиция в формате осенней школы для студентов и аспирантов, посвящённая прежде всего вопросам гидрометеорологии, участники в течение 10 дней пройдут из Мурманска в Калининград», - сказал Сабуров.

Как отметил собеседник агентства, впервые рейс проводится осенью. «Судно будет находиться всё время в море, высадок не будет, это морская экспедиция, - пояснил он. - Для студентов это возможность пройти практическую подготовку в реальных морских условиях морских, специфика будет связана и с тем, что ожидается высокая ветровая и волновая нагрузка, шторма. Это дополнительные испытания для участников. Вероятно, будет непросто, даже несмотря на то, что такое большое судно».

В рейсе участвуют студенты третьего-четвертого курсов. В дальнейшем они планируют работать в Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды («Севгидромет»). На борту судна они научатся работать с автоматической метеостанцией и различным гидрометеорологическим оборудованием. «В реальных полевых, точнее, морских условиях», - отметила заместитель руководителя экспедиции Анна Трофимова.

Все участники экспедиции прошли отборочный конкурс. Как пояснил Сабуров, учитывалась их успеваемость, опыт проведения научных исследований, кроме того, у каждого участника должен быть научный проект, над которым он будет работать на борту «Келдыша».

Впервые все участники экспедиции перед рейсом прошли обучение на учебно-тренировочном комплексе «Белокаменка» и получили удостоверение личности моряка. «Очень важно, что у ребят, когда они закончат университет, уже будут морские документы, которые в дальнейшем помогут трудоустроиться, устроиться на работу в тот же Северный УГМС и сразу ходить в их мониторинговые экспедиции, которые проводятся с мая по ноябрь», - пояснила заместитель руководителя экспедиции.

Научная программа экспедиции включает пять исследовательских блоков. Основной - это гидрометеорологические исследования, в том числе характеристик атмосферы во время холодных вторжений в Северном Ледовитом океане. Участники будут проводить также исследования морских экосистем, наблюдать за птицами и морскими млекопитающими по ходу движения судна. «В ноябре косатки идут на размножение в районе Тромсе, надеемся, что мы сможем их увидеть», - отметила Трофимова.

Кроме того, участники рейса будут брать пробы воды и воздуха на различные органические и неорганические загрязнители, проводить геофизические наблюдения, работать с навигационным оборудованием судна. Рейс завершится 13 ноября в Калининграде.