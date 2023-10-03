Арктический пленэр позволил по-новому взглянуть на порт

В мурманском досуговом центре «Контейнер-холл» открылась выставка художественных работ, созданных в рамках творческого образовательного проекта «Мурманский порт - глазами молодых художников». 21 студент из Мурманского арктического университета, колледжа МАУ, колледжа искусств приняли участие в образовательном проекте «Порт глазами молодых художников», а его организатором выступил Мурманский арктический университет при поддержке АО «Мурманский морской торговый порт».

«Благодаря тому, что ребята познакомились с работой порта, с людьми, которые там трудятся, они по-другому посмотрели и на порт, и на наш город. Кроме того, порт – это не только производственная деятельность, но еще и источник вдохновения, причем не только для нас. Мне кажется, что благодаря проекту, и сами работники предприятия по-другому взглянули на свой труд и предприятие», - отметила директор института креативных индустрий и предпринимательства Мурманского арктического университета Татьяна Белевских.

«Для Мурманского морского торгового порта это первый опыт организации такого пленэра для молодых художников. Признаюсь, мы были поражены тому, как точно у них получилось передать атмосферу наших причалов и дух мурманского порта! Спасибо за эти работы!», - подчеркнул директор по производству АО «ММТП» Виталий Власов.

На протяжении нескольких дней молодые художники работали в рамках проекта. Они посетили несколько локаций, откуда открываются виды города и порта: побывали у памятника Защитникам Заполярья, на смотровой площадке на улице Кильдинской, ездили на Абрам-Мыс и писали этюды на причале № 12 Мурманского морского торгового порта. Как отметили эксперты проекта, несмотря на суровую северную погоду, которая стояла в эти дни, все работы получились яркими и тёплыми. Причём они были выполнены в самых разных техниках – молодые художники запечатлели порт и город в графике, пастели, акварельных красках и масле.

«На самом деле было очень интересно и необычно – кругом были огромные механизмы, краны, машины. Мы разговаривали с мастерами, и, исходя из этой атмосферы, работали», - рассказала студентка 3 курса Мурманского арктического университета Валерия Федорюк.

«Это был один из тех интенсивов, после которых возвращаешься на занятия и хочешь переделать все свои предыдущие работы, потому что у тебя появился новый опыт, благодаря которому ты можешь становиться лучше», - делится своим впечатлениями студентка 3 курса Мурманского арктического университета Юлия Кулюкина.

«Пленэр – это очень эффективная практика для всех художников и дизайнеров, необходимый элемент образования, но он требует большой подготовки – дорогостоящего оборудования, материалов. С этим нам помог порт и оказал организационную поддержку. Все участники проекта многое узнали и поучили массу новых визуальных впечатлений. Они выполнили этюды, зарисовки, миниатюры, которые в дальнейшем получат продолжение в творческой деятельности», - подчеркнула старший преподаватель кафедры искусств и дизайна Института креативных индустрий и предпринимательства МАУ, член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров Елена Феденева.

По итогам пленэра его участники выполнили 84 работы. Часть из них представлена на выставке в центре «Контейнер-холл». После они будут экспонироваться в Мурманском арктическом университете и музее Мурманского морского торгового порта. А ещё в планах – издание набора открыток и тематического подарочного альбома.

«Мы хотим, чтобы для каждого из вас этот проект стал хорошим стартом в творческой биографии, чтобы у вас было много таких замечательных проектов. Вы - юные таланты, и вы так хорошо прониклись атмосферой порта, что стали его частичкой», - сказала начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Всем участникам проекта «Мурманский порт - глазами молодых художников» были вручены дипломы и памятные подарки.

Фото (Павел СТЕПАНЕНКО): https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253477%2Fwall-149919532_3450