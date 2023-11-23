Арктический пленэр позволил по-новому взглянуть на порт Мурманска

Завтра, 24 ноября, в Музее Мурманского морского торгового порта состоится открытие выставки художественных работ, созданных в рамках творческого образовательного проекта «Мурманский порт - глазами молодых художников».

Завтра, 24 ноября, в Музее Мурманского морского торгового порта состоится открытие выставки художественных работ, созданных в рамках творческого образовательного проекта «Мурманский порт - глазами молодых художников».

Их авторами стали 21 студент из Мурманского арктического университета, колледжа МАУ, колледжа искусств, которые приняли участие в образовательном проекте «Порт глазами молодых художников», а его организатором выступил Мурманский арктический университет при поддержке АО «Мурманский морской торговый порт».

Торжественное событие состоится в 13.00, адрес музея: г. Мурманск, Портовый проезд, 19.

Ранее работы выставлялись в мурманском «Контейнер-холле». О том, как это проходило пресс-служба АО «ММТП» публикует небольшой видеоролик.

Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239283