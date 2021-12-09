Арктический приём атомохода «Арктика» в Мурманске

Самый мощный в мире головной атомный ледокол «Арктика» прибыл в столицу Заполярья – город-герой Мурманск. В ближайшие дни атомоход приступит к проводкам судов в акватории Северного морского пути.

Как сообщает Объединенная судостроительная корпорация, последние несколько месяцев построенный корабелами Балтийского завода ледокол находился на гарантийном ремонте в Санкт-Петербурге, ключевым этапом которого стала замена гребного электродвигателя.

Напомним, головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» после завершения ходовых испытаний 1 декабря 2021 года вышел с рейдовой стоянки порта Санкт-Петербург в направлении акватории Северного морского пути.







Фото Александра МЕРКУШЕВА

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