Арктический шельф РФ располагает начальными извлекаемыми ресурсами нефти в 57 млрд тонн, свободного газа - 100 трлн куб. метров

Такие итоги выполненной количественной оценки приводит в своей презентации Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН (ИНГГ СО РАН).

Как отмечает finmarket.ru, к Арктическому шельфу относятся восемь нефтегазоносных областей: Западно-Баренцевская (нефть - 9 млрд тонн; газ - 8 трлн куб. метров), Восточно-Баренцевская (нефть - 20 млрд тонн; газ - 41 трлн куб. метров), Тимано-Печорская (нефть - 4 млрд тонн; газ - 1,8 трлн куб. метров), Северо-Карская (нефть - 4,3 млрд тонн; газ - 6,1 трлн куб. метров), Южно-Карская (нефть - 9 млрд тонн; газ - 29,5 трлн куб. метров), Лаптевская (нефть - 4,4 млрд тонн; газ - 8 трлн куб. метров), Восточно-Арктическая (нефть - 6 млрд тонн; газ - 4,7 трлн куб. метров) и Новосибирско-Чукотская (нефть - 0,7 млрд тонн; газ - 1,1 трлн куб. метров).

Согласно презентации ФГКУ «Росгеолэкспертиза», по состоянию на 1 июля 2025 года недропользователи располагали 70 лицензиями на участки углеводородов на шельфе арктических морей РФ.