Арктический шоколад с северными ягодами, хлеб с водорослями, набор толерантных сказок: завершился акселератор «МАУ.Стартап‑2025»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 10 декабря Центр современного искусства в Мурманске стал площадкой для финального Демо‑дня студенческого акселератора «МАУ.Стартап‑2025», который реализует Мурманский арктический университет в рамках развития технологического предпринимательства в регионе.

На сцене свои идеи представили десять команд‑финалистов, а в зале собрались эксперты, предприниматели и индустриальные партнёры, чтобы оценить, какие проекты готовы к дальнейшему росту. Акселератор проходит уже в третий раз, и с каждым годом интерес к нему растёт: в нынешнем сезоне в программу вовлекли более 300 студентов, объединившихся в 46 команд.

После многоступенчатого отбора до финала дошли только десять сильнейших стартапов, чьи авторы три месяца работали над решениями для перспективных рынков будущего – в пищевой и образовательной сферах, а также в области передовых производственных и инженерных технологий. У программы уже есть свои истории успеха, которые вдохновляют новичков.

Один из таких примеров – Дарья Попова, победительница предыдущего сезона, реализующая проект по производству мурманского печатного пряника. В студенческом стартапе она получила 1 миллион рублей, и сейчас с командой уже разрабатываем логотип и дизайн.

Высокую планку нынешних финалистов отметили и эксперты.

«Те работы, которые мы слушали, несомненно высокого уровня. Я уверен, что университет вместе с партнёрами поможет им развиться в первые стартапы», – подчеркнул проректор по научной и инновационной деятельности МАУ Антон Юрманов.

«Эта программа позволяет воплотить свои идеи и к концу своего образования прийти со своими проработанными идеями, возможно, уже с инвесторами», – добавила представитель индустриального партнёра, начальник отдела лицензирования и недропользования компании «Газпром добыча шельф Южно‑Сахалинск» Ольга Имбарышева.

Состав финалистов показал, насколько разными могут быть студенческие стартапы. Одни команды разрабатывали сервисы и приложения - например, систему для индивидуального автоматического подбора кафе и ресторанов или учебный модуль для очков виртуальной реальности, позволяющий проходить стажировки на предприятиях без рисков и угроз здоровью. Другие делали ставку на авторские продукты: от «арктического» шоколада с северными ягодами и хлеба с водорослями до набора толерантных сказок с эксклюзивными тематическими игрушками, которые помогают детям учиться принятию и уважению к другим.

По итогам финальных защит жюри определило трёх победителей – команды «Северная плитка», «Арктические кодокОтики» и «Тригон», которые получат дополнительную поддержку для развития своих проектов.

«Чтобы идти дальше, запускать стартапы, работать на благо Родины, конечно, многим предстоит пройти большой путь, набивать шишки. Важно вставать, не сдаваться, идти дальше и это тот самый первый шаг», - обращаясь к участникам, напомнил проректор по образовательной деятельности Дмитрий Нестеренко.

В завершение мероприятия на сцену пригласили все команды акселератора: каждому участнику вручили памятные подарки и именные дипломы, подчеркнув, что вклад студентов в предпринимательскую экосистему Заполярья важен вне зависимости от занятых мест.

Отметим, что по инициативе главы региона Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – Жить!» в Мурманской области действует мотивационная программа для талантливых абитуриентов и студентов, получающих образование в Мурманском арктическом университете.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, выпускники-медалисты с высоким баллом за ЕГЭ и индивидуальными достижениями получат 100 тысяч рублей при переводе на второй курс. Кроме того, таким студентам предоставляется первоочередное право на общежитие, а для отличников проживание в общежитии будет бесплатным. Им также предусмотрены выплаты до 30 тысяч рублей на две поездки домой и обратно.

Помимо этого, лучшие студенты могут претендовать на губернаторскую стипендию в размере 15 тысяч рублей ежемесячно. Отличникам выплачиваются по 100 тысяч рублей по завершении каждого учебного года. Накопленные средства можно будет потратить после выпуска на покупку жилья в регионе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558628/#&gid=1&pid=9