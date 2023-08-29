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Мурманская область. Арктика (16+)29.08.23 15:00

Арктический туризм очень быстро наращивает темпы развития: Александр Елисеев принял участие в «Арктическом салоне», который проходил в Санкт-Петербурге

С 25 по 27 августа на территории Петропавловской крепости проходил «Арктический салон», организованный комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики. В рамках события были предусмотрены обширная деловая и культурно-познавательная программы, направленные на демонстрацию и популяризацию арктического промышленного, научно-образовательного и культурного потенциала.

В пленарном заседании принял участие председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия и сотрудничества регионов Арктической зоны РФ и Санкт-Петербурга, рассмотрены системные вызовы и возможные решения для регионов Арктической зоны России с точки зрения населения, бизнеса и управления. В числе активно обсуждаемых тем - развитие туризма в арктических регионах.

«Арктический туризм очень быстро наращивает темпы развития. Только Мурманская область приняла в 2022 году порядка 540 тысяч туристов. Благодаря государственной поддержке в нашем регионе строятся новые объекты размещения, открываются новые объекты питания, благоустраиваются придорожные территории, запланирована реконструкция аэропорта. Интерес к Арктике неуклонно растёт. В этой связи очень важно укреплять сотрудничество между регионами. Арктический салон проходит уже второй раз, надеемся, что это мероприятие станет традиционным, поскольку оно даёт возможность обсуждать насущные проблемы, укреплять уже сложившиеся взаимоотношения и устанавливать новые связи для развития туристской индустрии Арктической зоны РФ», - отметил в своём выступлении Александр Елисеев.

Помимо работы деловой площадки «Арктический салон» стал ярким семейным праздником перед началом нового учебного года. Гости салона смогли погрузиться в атмосферу полярных исследований и арктических просторов России. Для этого были организованы 10 специально оборудованных площадок – «полярных станций» и 5 тематических зон для различных целевых аудиторий, начиная от детей дошкольного возраста и заканчивая экспертами и предпринимателями города, участвующими в реализации арктических проектов. Кроме того, в рамках «Арктического салона» прошла выставка «Тепло Арктики», сообщает комитет по туризму Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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