Арктический вектор России, или Северный морской путь – трасса в новый Мир

Президент России Владимир Путин в своём выступлении на Международной конференции «Один пояс-один путь», которая проходила в Пекине 18 октября 2023 года, сказал: «На всём маршруте от нашего северного города Мурманска до иранского Бендер-Аббаса будет обеспечено, как говорят специалисты, бесшовное железнодорожное сообщение». Все транспортные маршруты, о которых говорил глава нашего государства, так или иначе завязаны на Северный морской путь. Он предложил «не просто партнёрам активно использовать его транзитный потенциал», но и пригласил заинтересованные государства к прямому участию в его развитии, пообещав надёжную ледовую проводку в круглогодичном режиме с 2024 года, связь и снабжение.

Аналогов в мире проекту нет, или Идеальное место для реализации СПГ-проектов

Но мы вернёмся немного назад, чтобы понять, почему такое пристальное внимание уделяется суровой Арктике.

Выступая 12 августа этого года на VIII Восточном экономическом форуме, Президент России Владимир Путин обратил внимание на реализацию проектов по сжижению природного газа в Арктике. «После успешного старта проекта «Ямал СПГ» запущен новый масштабный проект по сжижению природного газа в Заполярье, имею в виду первую технологическую линию проекта «Арктик СПГ-2». Она уже находится в районе добычи, ведутся пусконаладочные работы. Отмечу, что сама эта линия, по сути, представляет плавучий завод по сжижению природного газа. Он не имеет аналогов в мире – можно об этом смело сказать – и опирается именно на российские технологии и мощности. Производится мурманским Центром строительства крупнотоннажных морских сооружений. К 2030 году производство СПГ в Арктической зоне России должно вырасти втрое – до 64 миллионов тонн в год».

Понятно, что Севморпуть - это не только транзитный потенциал, но, в большей мере, возможность для освоения природных богатств Арктики и приарктических регионов, громадных запасов углеводородного сырья.

20 июля 2023 года Президент России Владимир Путин, находясь в ЦСКМС ООО «НОВАТЭК-Мурманск» повернул символический рубильник, который дал гудок – сигнал к началу операции по выводу первой линии завода «Арктик СПГ-2» из дока. К полуострову Гыдан, к тому месту, где гигантская конструкция весом 640 тысяч тонн установлена на подготовленное основание, подключена к газопроводу, и после ввода в строй начнёт сжижать природный газ. Отметим, что линия завода «Арктик СПГ-2» была успешно доставлена 12 августа.

Это была первая из трёх линий СПГ проекта «Арктик СПГ-2». О гигантских размерах основания гравитационного типа говорит такая цифра: в резервуарах для хранения сжиженного природного газа могут разместиться три самолёта «Боинг-737». На Утреннем месторождении пробурено 70 скважин, построены газопроводы и установка комплексной подготовки газа. Для установки первой линии «Арктик СПГ-2» было подготовлено основание площадью 58 тысяч м2. Первая линия «Арктик СПГ-2» стала самым крупным объектом в мире, буксируемым по морским трассам – длина 330 метров, ширина 152 метра, высота 90 метров, вес 640 тысяч тонн.

Владимир Путин подчеркнул «Есть теперь все основания полагать, что «Арктик СПГ-2» будет реализован в срок и с нужным качеством».

В ходе проведения совещания по вопросам загрузки ЦСКМС «НОВАТЭК-Мурманск» Владимир Путин заявил, что производство СПГ оказывает комплексное влияние на развитие всей экономики страны, позволяют отвоевывать нужную нам долю на мировом рынке СПГ, позволяют развивать смежные отрасли. Он обратил внимание и на то, что по мере реализации «Арктик СПГ-2» будет увеличиваться и загрузка СМП, для чего потребуются атомные ледоколы «самого большого класса».

Ожидается, что проект «Арктик СПГ-2» будет запущен в конце 2023-го – начале 2024 года. Вторая очередь планируется к запуску в 2024 году и третья в 2026 году. Три технологические линии по производству СПГ будут производить 19,8 миллиона тонн в год и газового конденсата до 1,6 миллиона тонн.

В том, что все три линии завода будут построены в условиях санкций, сомневаться на приходится.

Отвечая на вопрос Президента России о поставщиках и подрядчиках строительства завода «Арктик СПГ-2», Леонид Михельсон сказал: «В основном наши партнёры из России. Большую часть оборудования мы завезли на эти три линии. Проработали то, чего не хватает с российскими производителями, производителями из дружественных стран. И уже подписали большое количество договоров на НИОКРы на десятки миллиардов рублей по локализации именно такой технологии».

Леонид Михельсон рассказал Президенту России и о трёх собственных технологиях «Арктический каскад» (четвертая линия проекта «Ямал СПГ»), «Арктический каскад» на 3,5 миллиона тонн «Обский СПГ» в Сабетте и модифицированная линия на 7 миллионов тонн. «Всё будем делать в России», - сказал Леонид Михельсон.

Нельзя не отметить, чтобы обеспечить подход к терминалу «Утренний» крупных судов-газовозов, в Обской губе проведён большой объём дноуглубительных работ, за которые отвечает ФГУП «Гидрографическое предприятие», входящее в Госкорпорацию «Росатом». Исполнитель дноуглубительных работ – ООО «Мордрага». В выполнении работ было задействовано восемь самоотвозных трюмных земснарядов и 12 единиц вспомогательного флота.

По завершению работ ширина судоходного канала увеличится до 475 метров на прямолинейном и да 573 метров на поворотном участке, при глубине 15,1 метра. Длина канала составит 51,6 километра. В 2024 году по каналу будут осуществляться до четырёх судопроходов танкеров типа Yamalmax длиной 299 метров, а также созданы специальные карманы для обеспечения транспортировки оснований гравитационного типа со смонтированными на них заводами СПГ в рамках проекта «Арктик СПГ2». Канал к 2030 году должен будет обеспечивать до девяти проходов судов в сутки.

Часть готовой продукции «Арктик СПГ-2» уже готовы забрать японские компании, а это около 2 миллионов тонн в год.

Для перегрузки СПГ с завода «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» в акватории губы Ура строится комплекс по перегрузке сжиженного природного газа с танкеров-газовозов усиленного ледового класса на конвенциональные газовозы для отправки продукции на экспорт. Его мощность составляет 20,875 миллиона тонн СПГ в год. Застройщиком выступает ООО «Арктическая перевалка». В ночь на 27 июня 2023 года в акваторию губы Ура прибыло плавучее хранилище газа «Саам ПХГ», несамоходное сооружение длиной 400 метров, шириной 60 метров и осадкой 12,2 метра. Вместимость хранилища 360 тысяч куб. метров. В акватории губы Ура «Саам ПХГ» раскреплён на 32 призматических якорях, весом 200 тонн каждый. Аналогичный комплекс создаётся в бухте Бечевинская на Камчатке. В соответствии с контрактом на сумму 748,2 млн долларов строительством двух барж-накопителей, для перевалки СПГ занималась южнокорейская компания «Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering» (DSME).

Перевалка через плавучее хранилище облегчит и оптимизирует транспортировку сырья на рынки сбыта, позволит более эффективно использовать суда-газовозы ледового класса.

Остановился Владимир Путин в своём выступлении на 8-м Восточном экономическом форуме и на проекте строительства завода СПГ в Белокаменке Мурманской области, для чего будет построен газопровод Волхов-Мурманск-Белокаменка.

Напомним, в июне 2023 года Леонид Михельсон озвучил идею строительства нового завода СПГ в Белокаменке, сырьём для которого будет природный газ, который теперь не поставляется в Европу и который будет поступать на завод СПГ по газопроводу Волхов-Мурманск-Белокаменка. Завод будет состоять из трёх линий по 6,8 миллиона тонн каждая, две из которых будут запущены в работу уже в 2027 и 2029 годах. Этот завод позволит вывозить на экспорт СПГ без проводки атомными ледоколами из незамерзающего Кольского залива.

Реализация всех проектов «НОВАТЭКа», с учётом уже действующего завода «Ямал СПГ», вводом в строй трёх линий проекта «Арктик СПГ-2» и завода в Мурманске позволят довести производство СПГ до 65-66 миллионов тонн в год. Окончательное инвестиционное решение по Мурманскому СПГ и Обскому СПГ на 6 миллионов тонн СПГ будет принято в 2024 году, заявил Леонид Михельсон на 8-м Восточном экономическом форуме. Уже подписано соглашение с «Россетью» по электроснабжению проекта со строительством ЛЭП 330 кВ протяженностью 360 километров и магистральной подстанции на 1200 МВА. А Мурманск Михельсон назвал идеальным местом для реализации СПГ-проектов.

Суперсуда для арктической державы строим сами

С освоением богатств Арктики, реализацией нефтегазовых проектов и загрузкой Севморпути тесно связано посещение Президентом России Владимиром Путиным 11 сентября 2023 года Судостроительного комплекса «Звезда». На этом предприятии строят танкеры для проекта «Арктик СПГ-2» компании «НОВАТЭК» и «Восток Ойл» компании «Роснефть». Это суда-газовозы усиленного ледового класса ARC6 и ARC7, способные преодолевать льды толщиной до двух метров.

Владимир Путин принял участие в церемонии имянаречения танкера, которому присвоено имя «Валентин Пикуль», дедвейтом 69 тысяч тонн. Этот танкер построен по заказу «Роснефтефлота» и будет вывозить нефть месторождений Р. Требса и А. Титова в Ненецком автономном округе через стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал «Варандей». Именно поэтому танкер имеет носовое приёмное погрузочное устройство.

Судно-газовоз, построенное по заказу «Совкомфлота» для проекта «НОВАТЭКа» «Арктик СПГ-2», названо «Алексей Косыгин». Танкер-газовоз вмещает 172 тысячи метров кубических сжиженного газа. Длина судна 300 метров, ширина 48,8 метра, осадка 11,7 метра. Это первое судно из трёх уже спущенных на воду.

Глава Роснефти Игорь Сечин доложил Президенту России о том, что необходимо построить 50 танкеров, которые будут работать на Севморпути.

«Развитие такого флота имеет огромное значение для нашей страны – арктической державы, востребовано для реализации нашей долгосрочной стратегии по освоению Арктики, для обеспечения надёжных перевозок на Северном морском пути, на глобальных транспортных, логистических маршрутах, для обеспечения энергобезопасности нашей страны, да и всего мира», - отметил Владимир Путин.

На «Звезде» одновременно ведутся работы по 23 проектам. Кроме танкеров строятся ледоколы, морские платформы, суда обслуживания. Уже спущены на воду 12 судов, заказчикам переданы 4 танкера типа «Афрамакс».

Нефтеналивные суда типа «Афрамакс» имеют длину 250 метров, ширину 44 метра и дедвейт 114 тысяч тонн, способны работать не только на традиционном топливе, но и на сжиженном газе. Ранее такие танкера в России вообще не строились. Благодаря предприятию «Сапфир» удалось наладить производство и винто-рулевых колонок типа «Азипод», которые ранее закупались за рубежом.

Владимир Путин ознакомился с ходом строительства танкеров-газовозов ледового класса ARC7, с готовым к ходовым испытаниям танкера типа «Афрамакс» «Восточный Проспект», многофункциональным судном снабжения «Святая Мария», а также танкерами типа МR «Иван Айвазовский» и газовоз «Петр Столыпин».

Все эти суда будут активно использоваться на трассах Северного морского пути.

Как ни странно и не парадоксально, но, выходя своим северным фасадом в Арктику, имея побережье морей Северного Ледовитого океана протяженностью почти в 10 тысяч километров, наша страна не строила танкеров ледового класса, отдав заказы финским корабелам.

«Адмиралтейские верфи» построили серию из восьми танкеров по заказу «Совкомфлота» дедвейтом 42 тысячи тонн с названиями известных мостов, но они были не ледового класса и предназначались для плавания в незамерзающих морях.

Лишь на рубеже ХХ и ХХI века корабелы «Арктических верфей» приступили к строительству серии из пяти танкеров типа «Астрахань» усиленного ледового класса дедвейтом 20 тысяч тонн по заказу НК «ЛУКОЙЛ» и его дочерней компании «ЛУКОЙЛ-Арктик-Танкер».

Президент России Владимир Путин, принимавший в июне 2002 года участие в церемонии спуска на воду очередного танкера усиленного ледового класса со стапелей «Адмиралтейских верфей», по этому поводу сказал: «Нынешнее событие важно с точки зрения восстановления присутствия России на Северном морском пути. Рождение судна всегда большое событие, сегодня событие вдвойне радостное, поскольку таких судов в мире нет».

И это действительно так. Германия построила для «ЛУКойл-Арктик-Танкера» пять танкеров пятнадцатитысячников ледового класса, но вот танкеров усиленного ледового класса, способных преодолевать без ледокольной проводки метровой толщины ледовые поля, имеющих носовые приёмные устройства для перегрузки нефти, до этого не строил никто!

Ещё два танкера дедвейтом 70 тысяч тонн типоразмера Panamax, были построены на «Адмиралтейских верфях» по заказу «Совкомфлота», –«Михаил Ульянов» (2008 год) и «Кирилл Лавров» (2009 год) дедвейтом 70 тысяч тонн, которые доставляют добытую на МЛСП «Приразломная» нефть на «РПК НОРД».

Планка ледопроходимости танкеров была поднята до уровня, за которым следует специализированный ледокольный флот, а их техническая оснащенность стала соответствовать лучшим мировым образцам танкеростроения.

Теперь же Россия начала строить и супертанкера усиленного ледового класса, и суда-газовозы усиленного ледового класса, уйдя от зависимости от иностранных судостроительных компаний, от необходимости в ближайшей перспективе платить огромные деньги за фрахт нефтеналивных судов и судов-газовозов.

Атомные титаны для Северного морского пути - глобального транспортного коридора

Выступая на VIII Восточном экономическом форуме, Президент России Владимир Путин подчеркнул: «Особое место… занимает развитие Северного морского пути. В прошлом году по нему прошли 34 миллиона тонн грузов, и в ближайшие годы грузопоток этого глобального транспортного коридора будет только расти, что требует опережающего строительства современного ледокольного флота, модернизации арктических портов и их инфраструктуры».

К 2030 году, по словам Президента России, предполагается удвоить мощность морских портов Арктического бассейна со 123 миллионов тонн до 252 миллионов тонн к концу десятилетия. Мощность Мурманского порта увеличится с 56 миллионов тонн до 110 миллионов тонн.

Сегодня на трассах Северного морского пути уже работают три атомных ледокола проекта 22220 – «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

2 февраля 2023 года ФГУП «Атомфлот» и АО «Балтийский завод» подписали контракт на строительство пятого и шестого серийных атомных ледоколов проекта 22220. Эти ледоколы являются фундаментом успешности арктических проектов. Строительство пятого и шестого атомных ледоколов будет финансироваться в пропорции 50 на 50 из средств федерального бюджета и за счёт ФГУП «Атомфлот». Закладка атомохода «Камчатка» запланирована на 2024 год с вводом в эксплуатацию в декабре 2028 года, а шестого - «Сахалин» на осень 2025 года со сдачей в декабре 2030 года.

Появление атомного ледокола «Лидер» проекта 10510, к строительству которого 6 июля 2020 года приступили на заводе «Звезда», и которому будет присвоено название «Россия», сможет обеспечить круглогодичную навигацию по СМП. В этом ему будут помогать атомные ледоколы проекта 22220 «Арктика», «Урал», «Сибирь», «Якутия» «Чукотка», «Камчатка» и «Сахалин», а также атомные ледоколы «Ямал» и «50 лет Победы».

Атомные ледоколы проекта 22220 проектировались, построены и строятся под конкретные проекты. Это, прежде всего, проекты компании «НОВАТЭК» «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», компании «Роснефть» «Восток Ойл», «Газпром нефти» по вывозу углеводородного сырья Новопортовского месторождения. Именно ледоколы обеспечивают возможность круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

Но первой компанией, которая официально заключила договор с ФГУП «Атомфлот» на ледокольное обеспечение вывоза продукции завода «Ямал СПГ», стала компания «НОВАТЭК». Ещё не было принято окончательное инвестиционное решение по строительству завода «Ямал СПГ», а в феврале 2011 года заместитель председателя правления ОАО «НОВАТЭК» Михаил Попов и генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша подписали договор о совместной разработке схемы и организации транспортировки грузов для обустройства месторождений «НОВАТЭК» на полуострове Ямал, участии в проекте «Ямал СПГ» в части организации транспортировки сжиженного природного газа с привлечением атомных ледоколов, организации ледокольной проводки судов при транспортировке газового конденсата.

ФГУП «Атомфлот» будет обеспечивать проводку судов-газовозов компании с продукцией «НОВАТЭКа» и работу порта Сабетта в соответствии с договором до 31 декабря 2040 года.

Значение ледокольного флота возрастает не только из-за необходимости вывоза сжиженного природного газа завода «Ямал СПГ» из порта Сабетта и перспектив реализации компанией «НОВАТЭК» проекта «Арктик СПГ 2». Здесь, на Севере, на полуострове Таймыр компанией «Роснефть» воплощается в жизнь грандиозный проект «Восток Ойл». Полным ходом идёт строительство крупнейшего нефтепорта «Бухта Север», через который к 2027 году планируется вывозить 50 миллионов тонн нефти, с перспективой до 100 миллионов тонн, добываемой на Пайяхском и Иччеминском месторождениях. Всего же у «Роснефти» здесь 50 лицензионных участков. В условиях санкций основным направлением вывоза нефти танкерами усиленного ледового класса станет восточное направление. Грузовую базу составят также уголь Таймыра, кластеры по добыче цветных металлов в Якутии, Ямало-Ненецком округе, в Красноярском крае, в Чукотском автономном округе. А это ещё около 10 миллионов тонн грузов.

Понятно, что без ледокольной проводки обеспечить круглогодичный вывоз грузов будет невозможно.

К 2030 году ФГУП «Атомфлот» будет обязан обеспечить увеличение грузопотока в акватории Северного морского пути до 150 миллионов тонн. К этому времени в составе «Атомфлота» будут семь атомных ледоколов проекта 22220, атомный ледокол «50 лет Победы», четыре неатомных ледокола и головной атомный ледокол проекта 10510 «Россия».

Появится в составе ФГУП «Атомфлот» и ещё одно уникальное многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания. 25 мая «Росатом» и АО «Балтийский завод» подписали соответствующий контракт. Без этого судна невозможна работа по перезарядке ядерных энергетических установок атомных ледоколов проекта 22220, а также ПАТЭС «Академик Ломоносов». 50% стоимости строительства судна оплатит «Росатом», 50% - государство. Срок сдачи судна 2029 год.

Конкурентоспособность СМП очевидна

26 мая во время посещения ФГУП «Атомфлот» премьер-министром Беларуси Романом Головченко и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом генеральный директор «Атомфлота» Леонид Ирлица сообщил, что к лету 2024 года будет обеспечена круглогодичная навигация на всем протяжении Севморпути.

Работать экипажам атомных ледоколов приходится в непростых условиях. К примеру, атомный ледокол «Сибирь» в феврале 2023 года выполнил постановку судна «Таймыр» к ледовому причалу в районе мыса Таналау на реке Енисей, что считается самой сложной операцией в акватории Севморпути.

Атомный ледокол «Сибирь» в мае выполнял противопаводковые работы на реке Енисей. Впервые двухосадочный ледокол был привлечён к выполнению такого вида работ.

В сентябре 2023 года атомный ледокол «Сибирь» выполнил проводку судна типа СареSize с грузом 164,5 тысячи тонн железнорудного концентрата. Всего же с ноября 2022-го по 21 сентября 2023 года «Сибирь» обеспечила проводку 128 судов.

Несмотря на все сложности, в период с 1 января по 30 июня 2023 года атомные ледоколы обеспечили 435 судозаходов.

По договору с «Ямал СПГ» и ООО «Арктик СПГ-2» выполнено 200, а в направлении мыса Каменный к нефтеналивному терминалу «Ворота Арктики» 89 судозаходов. 72 судозахода в интересах ПАО «ГМК «Норильский никель» и 74 судозахода в направлении Енисейского залива по договору с ООО «Синарастройкомплект», которое строит объекты нефтяного терминала «Порт Бухта Север». Общая валовая вместимость составила 48,6 миллиона тонн, что на 4,5 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В летнем периоде, когда потребность в атомных ледоколах становится меньше, выполнялся плановый ремонт атомных ледоколов «Ямал», «Вайгач», а атомный ледокол «50 лет Победы» выполнял коммерческие рейсы к Северному полюсу.

В целях обеспечения безопасности на трассах Северного морского пути планируется до 2024 года дооборудование ледокола «Атомфлота», который занят в районе наиболее интенсивного судоходства танкеров с нефтью в акватории СМП средствами несения аварийно-спасательной готовности в контейнерном исполнении (нефтесборными системами, боновыми надувными и сорбирующими заграждениями, катером-бонопостановщиком, контейнерным водолазным комплексом), а все атомные ледоколы получат комплекты медицинского оборудования.

2023 год войдёт в историю ФГУП «Атомфлот» и плаваний по Севморпути проводкой судна с рекордной грузоподъёмностью. Атомные ледоколы «Таймыр» и «Сибирь» 6 сентября в районе мыса Дежнева завершили проводку балкера «Gingo» с грузом 164,5 тысячи тонн железнорудного концентрата с запада на восток. Крупнотоннажное судно преодолело Севморпуть за 13 суток, что в два раза меньше по срокам, чем при следовании через Суэцкий канал.

Впервые в истории атомные ледоколы были привлечены к проводке по Севморпути полупогружной буровой установки «Северное сияние». В летнем буровом сезоне ППБУ «Северное сияние» завершила строительство третьей разведочной скважины в акватории Баренцева моря на газоконденсатном месторождении «Ледовое», которое находится в 70 километрах от знаменитого Штокмановского ГКМ. Получен промышленный приток газа. После завершения работ ППБУ «Северное сияние» из Мурманска направилась под проводкой буксиров во Владивосток для планового ремонта. Протяженность маршрута составит 5700 морских миль. Срок плавания около 45 суток.

Но самой значимой операцией стало обеспечение проводки первой очереди проекта «Арктик СПГ-2» - завода СПГ на основании гравитационного типа, построенного в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в посёлке Белокаменка Мурманской области.

Конструкцию весом в 640 тысяч тонн, состоящую из основания гравитационного типа и модулей завода СПГ транспортировали со скоростью 2 узла в течении 21 суток. В операции было задействовано 16 судов. Протяженность маршрута составила 1100 морских миль. В операции принимали участие ледокольные буксиры ФГУП «Атомфлот» «Надым» и «Юрибей».

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О серьёзности планов в реализации грандиозных проектов в Арктике говорят и итоги работы Международная конференция «Один пояс-один путь», которая прошла в Пекине.

Первая линия «Арктик СПГ 2» будет запущена до конца 2023 года, отгрузки СПГ начнутся в начале 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на пятом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. «Реализуется второй масштабный проект – «Арктик СПГ 2». Подчеркну, что несмотря на внешние вызовы, до конца года будет запущена первая линия. Отгрузки планируется начать в начале следующего года», – сказал Новак.

Как сообщает РИА «Новости», он отметил, что Россия занимает четвертое место в мире среди экспортёров СПГ. «Хотя с учётом тех проектов, которые сейчас реализуются, Россия могла бы стать основным надёжным поставщиком СПГ в Китай», – добавил вице-премьер РФ.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга 18 октября заявила, что Китай готов к сотрудничеству с Россией в различных областях, в том числе и в Арктике.

Отвечая на вопрос о готовности Китай к сотрудничеству с Россией в рамках Северного морского пути, Мао Нин указала, что китайская сторона готова к осуществлению сотрудничества с РФ в различных областях, в числе которых и Арктика. Она подчеркнула готовность КНР к совместной работе с Россией, основанной на принципах взаимоуважения, равенства и взаимной выгоды.

Юрий БАНЬКО.

Фото (Рамиль Ситдиков, РИА «Новости»): https://gov-murman.ru