«Арктическое филе-2025»: Североморск проводит соревнования по морской рыбалке

Сектор молодёжной политики и спорта приглашает североморцев на соревнования по морской рыбалке «Арктическое филе-2025», которые пройдут 9 августа.

Соревнования будут проходить в командном и личном зачётах: одно маломерное судно (лодка) - одна команда (не менее двух человек). Максимальное количество участников команды - не более указанного в судовом билете на маломерное судно.

Если в лодке находится один человек, он может принять участие только в личном зачёте.

Судоводитель (владелец или имеющий доверенность от владельца на управление судном) является капитаном команды.

Место проведения соревнования: бухта в районе мыса Сальный. Начало регистрации участников в 10.00.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18385-arkticheskoe-file-2025-sorevnovaniya-po-morskoy-rybalke/