Арктическое лето 2025: Мурманская область открывает туристический сезон

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании в правительстве региона представили новые туристические предложения для гостей Мурманской области.

«Мурманская область – в лидерах по числу туристов среди регионов арктической зоны Российской Федерации. Именно сюда гости отправляются за арктической кухней и яркими эмоциями», – отметила генеральный директор АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» Анастасия Иванова.

В числе интересных летних активностей – арктическая кухня, фотоохота на китов, рыбалка, сплавы, тихая охота за грибами и ягодами, экскурсии в полярный день, сафари на багги или квадроциклах. Популярны также экологические маршруты по заповедным местам, этнографические туры и семейный отдых с посещением музеев и парков.

Один из самых востребованных автомаршрутов – «От Белого до Баренцева». Его протяженность составляет 1582 км. Маршрут включает Кандалакшу, Апатиты, Кировск, Ловозеро, Мурманск, а заканчивается в Териберке. Путешествуя по нему, можно поставить новую печать в «Паспорт полярника» и пользоваться привилегиями регионального туристического сувенира.

Любители экстремального отдыха на Кольском полуострове могут заняться арктическим плаванием с китами в масках или серфингом в Баренцевом море.

Также гостей и жителей области ждут часовые экскурсии по Кольскому заливу «Мурманск глазами моряков» и выход в открытое море прямо из областного центра. В путешествиях можно узнать историю региона и насладиться живописной заполярной природой.

Не менее важным в развитии сферы отдыха является событийный туризм. Популярные направления в регионе: Мончегорск, Мурманск, Никель и Полярные Зори. На весенне-летний сезон в календаре «51 событие Мурманской области» для удобства туристов собраны все даты и форматы, от гастрономии до спорта и культуры по всем муниципалитетам региона.

Сегодня в Мурманской области зарегистрирован 81 туроператор, 152 гида прошли региональную аттестацию.

Напоминаем, что с 1 марта перед путешествием каждый турист может убедиться в квалификации гида, запросив у него аттестационную карточку (бедж) или узнав уникальный номер, который можно проверить в соответствующем реестре.

Подобрать варианты качественного отдыха можно в офисах Туристского информационного центра Мурманской области по телефону +7991-669-54-60 или электронной почте: info@murmansk.travel, а также на туристическом портале региона https://murmansk.travel/.

Как отмечает комитет по туризму Мурманской области, туризм – одно из приоритетных направлений развития экономики и сервиса в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/