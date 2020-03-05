Арктическому и антарктическому научно-исследовательскому институту исполнилось 100 лет

«В этом году мы отмечаем сразу две знаковые для полярных исследователей даты – 200 лет со дня открытия Антарктиды и 100 лет со дня основания Арктического и Антарктического научно-исследовательского института», – сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на торжественной церемонии, посвященной юбилею института.

Глава города напомнил, что исследование Арктики, которое проводили учёные института, позволило организовать регулярное плавание по северному морскому пути. Кроме того, благодаря исследованиям в нашей стране были открыты богатейшие месторождения полезных ископаемых, алмазов, золота, нефти и газа. «Институт всегда был на острие геополитических интересов страны», – подчеркнул губернатор.

Александр Беглов напомнил, что история ААНИИ берет своё начало в годы Гражданской войны. В 30-е годы прошлого века сотрудники исследовали и нанесли на карту архипелаг Северная Земля. При поддержке института состоялась знаменитая экспедиция Ивана Папанина и его команды на дрейфующей льдине в Северном Ледовитом океане. В годы Великой Отечественной войны многие сотрудники ушли на фронт, защищали Ленинград. После войны ученые института активно включились в исследование Антарктиды. ААНИИ – лидер прикладных ледовых исследований для крупнейших шельфовых проектов страны.

«Сегодня институт стал настоящим штабом изучения Северного и Южного полюса», – сказал губернатор, подчеркнув, что гордость института – это его сотрудники, исследователи Арктики и Антарктики.

Александр Беглов вручил лучшим исследователям Благодарности губернатора.

С юбилеем коллектив института также поздравили специальный представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров и руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, пишет gov.spb.ru.

https://www.gov.spb.ru/press/governor/184341/