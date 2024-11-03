Арктической группе пограничных войск - 30 лет

С юбилеем сотрудников погрануправления поздравил глава регионального парламента Сергей Дубовой. Он отметил, что служба по охране рубежей нашей Родины всегда была уважаемой и почетной:

— Здесь, на Крайнем Севере, который мы называем «Воротами в Арктику», она обретает особое значение. В суровых условиях Заполярья вы с честью и высокой самоотдачей выполняете возложенную на вас миссию по охране Государственной границы Российской Федерации. Вы обеспечиваете соблюдение национальных, в том числе, экономических интересов России.

Особые слова благодарности парламентарий адресовал ветеранам-пограничникам, тем, кто был и остаётся достойным примером честного отношения к делу.

Депутат пожелал всем новых успехов в службе, здоровья и счастья, вручил награды Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31096/