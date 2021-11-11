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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.21 15:00

Арктическую бригаду Северного флота пополнили первые призывники

Отдельную арктическую мотострелковую бригаду армейского корпуса Северного флота пополнили первые осенние призывники нынешнего года. Все соединения береговых войск Северного флота комплектуются по смешанному принципу. Часть должностей рядового состава предоставлено для военнослужащих по призыву.

Молодые военнослужащие зачислены в учебную роту. Им предстоит пройти основы военной подготовки, изучить свои обязанности и требования общевоинских уставов. Через несколько недель они примут Военную присягу и будут направлены в различные подразделения мотострелковой бригады. Во время прохождения службы по призыву каждый из военнослужащих имеет возможность заключить контракт и продолжить отдавать конституционный долг Родине на профессиональной основе.

Призывники обеспечены военной формой одежды и обувью, каждому выданы несессер с комплектом средств личной гигиены и сумка для вещей с логотипом «Армия России».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, перед прибытием в войска молодые военнослужащие прошли барьерный медицинский контроль, а в дальнейшем будут привиты от новой коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V», которая является наиболее эффективным средством защиты от этой коварной болезни.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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