Мурманск готовится к фестивалю «Гольфстрим»В День ВМФ будет организована онлайн-трансляция военно-морского парада в Североморске
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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.23 11:30

Арктическую кухню на гастрофестивале во Владивостоке представит предприниматель из Полярных Зорь

С  29 по 30 июля во Владивостоке в рамках празднования Дня ВМФ на набережной Спортивной гавани состоится первый фестиваль портовых городов России «Пять морей, три океана», приглашающий познакомить гостей с гастрономическими особенностями морских регионов России, местной кухней и кухней коренных народов, региональными продуктами, которые являются важнейшей составляющей туристической привлекательности морских регионов России.

Идея гастрономического фестиваля в День ВМФ – собрать на фестивальной площадке известных рестораторов и шеф-поваров, которые в разные годы служили на флоте. Герои фестиваля поделятся воспоминаниями о службе, представят и проведут дегустации блюд и продуктов своих родных морских регионов — балтийской, черноморской и арктической кухонь.

Города-участники фестиваля — это крупнейшие портовые города Российской Федерации, среди которых Владивосток, Находка, Новороссийск, Мурманск, Калининград, Севастополь, Санкт-Петербург, Астрахань и другие.

Арктическую кухню на гастрофестивале будет представлять Алексей Ермаков, владелец и бренд-шеф рестобара «Ягельsky», Полярные зори, Мурманская область.

Как отмечает комитет по туризму Мурманской области, именно Алексей придумал чипсы из ягеля, вымоченные в соке северных ягод (морошка, черника и брусника). колобок в панировке из ягеля «ЯгельЕж». Чипсы из ягеля, вымоченные в соке северных ягод (морошки, брусники, черники), колобок в панировке из ягеля «ЯгельЕж» можно будет попробовать на фестивале.

Подробнее о программе фестиваля на сайте «Гастрономической карты России».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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