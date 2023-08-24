Арктическую кухню попробовали в Крыму на фестивале «Таврида.АРТ»

Участники и зрители фестиваля «Таврида.АРТ» (проект Росмолодёжи) попробовали арктическую кухню молодых поваров.

От Мурманской области приняли участие: Екатерина и Георгий Мун, основатели мобильной арктической кухни «Вкус Арктики. Френдшеф» (Кировск); Алексей Никифоров, повар мобильной арктической кухни «Вкус Арктики. Френдшеф», выпускник Апатитского политехнического колледжа по специальности организация обслуживания в общественном питании; Андрей и Ольга Чернышевы, основатели мобильной арктической кухни Mr Black (г. Заполярный); Екатерина Назаренко, шеф-пекарь, кондитер гостиничного комплекса Конгресс-отель «Меридиан» (Мурманск).

На фестивале молодых поваров «Гастрономическая карта России» в рамках Юбилейного V фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» представители Мурманской области порадовали гостей и зрителей фестиваля особым арктическим пловом из перловки с северной олениной и квашенной капустой — «Перлов».

«Мы представляем Мурманскую область. Она, как и вся наша страна, очень многонациональна. Наша кухня — это не дословная готовка по старинным рецептам, не подслушанная у саамов или поморов, а современное освоение возможностей локации, работа с её родными ингредиентами. Наши блюда — это смешение кулинарных традиций территории с привязкой к локальным продуктам. Мы чтим рецепты русской кухни, помножая их на особенности региональных продуктов и процессов приготовления», — поделилась Екатерина Мун.

Больше 30 тысяч порций напитков и блюд российской региональной кухни за 4 дня фестиваля отдали гостям 30 молодых поваров со всей страны — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Ведущая фестиваля: Екатерина Шаповалова, автор концепции фестиваля, автор проекта «Гастрономическая карта России», сокуратор артшколы «Гастрономия на Тавриде» 2021, 2023 годов.

Как сообщает региональный комитет по туризму, гости фестиваля молодых поваров познакомились с блюдами, ставшими символами разных регионов России. От Мурманской области были представлены: гастрономический сувенир «Из Арктики» (чипсы из ягеля от ресторана «ЯгельSky» из Полярных Зорей, владелец Алексей Ермаков) собрал длинную очередь из желающих попробовать деликатес, арктические леденцы из сока ягод брусники и морошки, воздушный десерт «Морошковые облака» с кремом на основе сливок, сгущенного молока и корицы. Утолить жажду в жаркие дни фестиваля помог лимонад «Морошка».

Фото («Гастрономическая карта России»): https://gov-murman.ru