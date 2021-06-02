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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.21 15:30

Арктическую литературную премию представили на всероссийском форуме

Всероссийская Арктическая литературная премия  имени Виталия Маслова, учрежденная в этом году Союзом писателей России и губернатором Мурманской области, вызвала большой интерес у российских авторов. Премию представили в Москве на IV Всероссийском совещании молодых литераторов.

Крупнейший литературный форум страны организует совет молодых литераторов Союза писателей России. В мероприятиях приняли участие около 300 авторов из 57 регионов. Талантливые участники были отобраны по результатам региональных форумов, которые проходили в 2020 году по всей стране от Москвы до Владивостока. Программа форума включала несколько десятков мероприятий и продлилась 5 дней. Участниками форума стали мурманский поэт, руководитель областной организации Союза писателей России Илья Виноградов и поэт из Североморска Андрей Кулюкин.

Напомним, Арктическая литературная премия будет присуждаться раз в 2 года по результатам конкурса в номинациях «Современная проза» и «Современная поэзия», «Кольское Заполярье – ворота Арктики». Прием заявок на участие в отборе стартовал 25 мая и продлится до 20 сентября. Номинантами могут стать авторы из любого региона Российской Федерации, произведения которых посвящены Арктике.

Мурманские писатели рассказали участникам форума и о региональной программе развития литературы, разработанной совместно с правительством области. Оба начинания нашли большой отклик у литераторов. Как отметил председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, Арктическая премия вызвала интерес и среди старшего поколения писателей во многих регионах.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на совещании литераторов впервые прошел конкурс на звание лучшего молодого писателя России. За победу в двух номинациях «Поэзия» и «Проза» сразились 27 претендентов. Илья Виноградов вошел в шорт-лист конкурса среди поэтов.

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